Método 'co-wash' para mantener tu pelo hidratado durante todo el verano

Es de sobra conocida la importancia de cuidar el cabello en los meses de verano. La exposición al sol, la lluvia, la sal, el cloro y los peinados tirantes pueden causar estragos en cualquier melena, debilitándola y haciendo que pierda su brillo natural. Por eso es tan importante protegerla cuando se está al aire libre, además de darle un extra de cuidados.

En ese sentido ha surgido una nueva tendencia que va ganando adeptos y es que dicen aquellas personas que la siguen que el pelo obtiene una nutrición extra. Se trata del método co-wash, un proceso del cuidado del cabello que afirma que, para obtener hidratación y flexibilidad, lo que hay que hacer es decir adiós al champú.

El proceso de lavado se acorta notablemente, pues tan solo habría que lavarse con agua y aplicar un poco de acondicionador. Una forma de lavarse el pelo que está causando una gran polémica, pero que aquellos que la siguen defienden diciendo que es una cosmética más verde y libre de sulfatos, siliconas y parabenos.

Aquellos que usan en método co-wash aseguran que su pelo está muy hidratado. Unsplash

Aunque realmente este método se diseñó para aquellas personas con rizos o afro, ya que le devuelve toda la hidratación que necesita, cualquier melena puede sumarse. El co-wash presume de no tener efectos secundarios, ni de reactivar el sebo del cuero cabelludo.

Sus beneficios son muchos. No reseca, elimina en efecto frizz, no tiene efectos secundarios y, por supuesto, hidrata.

Hasta no hace mucho tiempo, eran muchas las personas que preferían no utilizar ni acondicionador ni mascarilla, ya que pensaban que se les iba a engrasar y ensuciar mucho más el cabello. Ahora la tendencia es la contraria: lavarse el pelo solo con acondicionador. Esta moda surgió en las redes sociales, donde decenas de usuarios comenzaron a comentar que el champú y sus ingredientes estropean el cabello.

Opinan los expertos

El uso del champú desaparece si se sigue en co-wash. Unsplash

Y aunque cada vez más personas se apuntan al co-wash, los expertos tienen claro que es un método no aconsejable. Según la Academia Española de Dermatología y Vereología (EDV), el cabello hay que lavarlo con champú, contenga o no sustancias como los parabenos, sulfatos o siliconas, ya que es el único que asegura la higiene capilar. No hacerlo puede dar lugar a que la grasa y la suciedad se acumule en el cuero cabelludo, dando un aspecto sucio y favoreciendo la aparición de microorganismos e infecciones.

No son los últimos expertos ponen en duda el co-wash, ya que como bien explican desde L’Oréal:"Lavarse el pelo únicamente con acondicionador no tiene ningún sentido, ya que es un producto que no ha sido creado para eso, sino para nutrir y aportar suavidad a nuestra melena".

Teniendo esto en cuenta, una alternativa que proponen es utilizar champús suaves que no contengan sustancias 'nocivas', como los champús sin sulfatos, ni siliconas, ni parabenos. Productos higiénicos, pero orgánicos y naturales, que cuidan la melena desde la raíz hasta las puntas y que aseguran un cuidado especial del cuero cabelludo.

