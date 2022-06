Tania Llasera desvela cómo está su relación con Adriana Abenia tras su polémico enfrentamiento en las redes

Este pasado jueves 2 de junio de 2022, en el Museu Nacional d’Art de Catalunya, en Barcelona, se celebró una nueva edición de la gala benéfica People in Red, organizada por la Fundación lucha contra las infecciones.

El evento contó con la actuación musical de Joan Manuel Serrat (78 años) que, siendo uno de sus últimos conciertos antes de retirarse de su gran carrera profesional como cantautor, emocionó al público con su talento. Tanto, que al término de su actuación recibió una ovación cerrada por parte de los presentes y fue largamente aplaudido.

A la gala, que este año ha conseguido recaudar 775.683 euros para la investigación contra las enfermedades infecciosas, acudieron numerosos rostros conocidos, entre los que se encontraban Silvia Abril (51) y Andreu Buenafuente (57) -encargados de presentar la gala-, Sandra Gago (26), Lucía Rivera (23) o Tania Llasera (42), con la que ha podido charlar EL ESPAÑOL.

Tania Llasera posando en el 'photocall' de la gala benéfica People in Red, este pasado jueves 2 de junio. Gtres

¿Es su primera vez en People in Red?

Sí, es mi primera vez. Me estoy estrenando en esta gala contra las enfermedades infecciosas. Vengo de rojo, como manda la etiqueta. Veo que hay gente elegantísima y que hay muchas ganas de apoyar y de disfrutar, que después de la pandemia que hemos vivido es lógico también.

¿Cómo se presenta el verano?

Bien, estoy con la promoción del nuevo libro, que me apetece mucho. Se llama Mujer tenía que ser: para todas las que están hasta el coño, que sale el 8 de junio. Y luego disfrutar, disfrutar y disfrutar. Trabajar y disfrutar, que yo siempre solapo ambas.

¿De qué trata el libro?

Básicamente, he entrevistado a mi madre. Son varias generaciones de mujeres hablando sobre qué significa ser mujer, las expectativas que hay, las críticas en las redes sociales... Hablo de redes sociales, hablo de crianza, de maternidad. Básicamente, de todas las faenas a las que nos vemos sometidas. De hecho, es un libro que espero que lo lea todo el mundo.

¿Por qué ha escogido ese título para el libro?

Ha creado mucha polémica el tema. Íbamos a poner moño, luego asterisco. Es un poco vulgar, pero, oye, mira, es una realidad. A veces hay que ser políticamente incorrectos.

En redes sociales ha tenido que sortear muchas polémicas...

Las redes sociales son una herramienta maravillosa y luego están plagadas de haters, de gente que siempre va a criticar. Yo ya tengo un chubasquero, del que también hablo en el libro. Lo llevo muy bien, nunca he pensado, siquiera, en quitarme de redes sociales ni nada.

Hace unas semanas se generó mucha polvareda con su disputa con Adriana Abenia por una imagen publicitaria en la que aparecía una mujer con kilos de más, ¿se reafirma en su defensa?

Por supuesto que me reafirmo, punto por punto. ¿Cómo no me voy a reafirmar? De hecho, ¡hablaría más! Mucho más distendido, pero tampoco era el momento. Realmente, yo creo que tiene que haber gente de todos los tamaños, tiene que haber inclusión porque existimos gente de todos los tamaños. No sabes lo que me ha costado encontrar un vestido que me cupiera para esta gala.

¿Habló con Adriana tras la polémica?

Entendimos Adriana y yo que no nos entendíamos. Que ella tenía su opinión y yo tengo la mía. Hay respeto. Es una compañera mía y lo hemos solucionado en privado, que es como se tenía que solucionar y ya está.

Pretende visibilizar las tallas grandes.

Es ridículo lo de las tallas, cómo afecta a la salud mental de las chicas jóvenes. Al no haber publicidad haciendo apología de la inclusión, o cuando las ven, como en este anuncio de Roxy, luego entras y no hay tallas para ti. ¿Cómo puede ser eso? Te subes al carro de la publicidad, quedas bien, te lavas la cara públicamente, y luego vas con tu talla 46 y no encuentras. Te sacan un burro de la parte de atrás y te dicen que compres online. ¡Nos esconden a las que tenemos más talla!

¿Por qué cree que existe ese rechazo?

Yo me veo igual de guapa, estoy igual de sana o más. Es injusto que la gente critique y dé por hecho que estés insana sólo porque tengas más kilos. Eso no es cierto y tenemos que dejar de pensar esas cosas y tenemos que dejar de criticarnos.

Vivimos en un mundo tóxico en el que todos opinamos de todo. ¿No cree que sería más sano reconocer que no siempre se sabe de todo?

Exacto, ¡yo hay cosas de las que no sé! La nueva ley de la menstruación, no sé qué opinar. Es muy humano y muy real decir que no sabes de algo. Sé de lo que me incumbe más o menos algo. La gente famosa no necesariamente es Dios. No somos nadie, somos gente normal que a veces mete la pata. Me ha pasado mil veces. Somos un poquito más públicos, sí, pero poco más.

A nivel profesional, ¿echa de menos la televisión?

Tengo ahora una cosa que me puede apetecer mucho, pero es verdad que echo de menos cosas. Me gustaría hacer, por ejemplo, un podcast en televisión. Algo nuevo, algo fresco. Pero, de momento, nadie se ha acercado. De momento, a ver qué pasa, pero sí: yo seguiría en televisión. Pero ahora mismo estoy como en unas vacaciones maravillosas. ¡Hay que tomarse un respiro y también hay que entender que a veces estás de moda y otras no!

