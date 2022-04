Tania Llasera estrena el conjunto perfecto para acudir a una comunión (y estiliza la figura)

La primavera no solo trae consigo la llegada del buen tiempo, también es esa época en la que afloran los bautizos y las comuniones. Dos eventos en los que la ropa juega un papel importante -aunque menos que en una boda- y que dan lugar a grandes looks de invitada. En muchas ocasiones, sin embargo, no es fácil decantarse por una u otra opción y es que no solo hay que elegir un conjunto que sea adecuado, también hay que intentar que sea favorecedor y, como extra, que pueda reciclarse con otros estilismos.

La presentadora Tania Llasera (42 años) ha acudido este miércoles 6 de abril a un acto en el que ha sorprendido con su outfit, que se ha convertido en una gran propuesta para todas esas mujeres que tienen un evento señalado y todavía no saben qué ponerse. Para acudir a la presentación del nuevo libro de su amiga Tamara Gorro (36), la bilbaína ha confiado en una marca consolidada y que esta temporada ha lanzado una colección cargada de color: Bimani.

La firma creada por Laura Corsini - prima de Belén Corsini - ha conquistado a Llasera gracias a su estampado alegre y a que tiene una gran variedad de tallas, según desvela ella misma en sus redes sociales. "Bimani es de talla inclusiva. Hay tallas para todas. Yo ayer llevaba la talla 46, aunque ya sabéis que la belleza no tiene talla", ha escrito junto a unas fotografías en las que mostraba su look.

Llasera ha optado por un juego de la colección 'Farándula', que destaca por sus alegres tonos. En concreto, una combinación de dos piezas que se venden por separado y que forman el tándem perfecto, pues además estiliza la figura. Por un lado, Tania lleva el blusón 'Chotis', que destaca por su línea evasé. Al ser de manga larga y cuello subido, es perfecto para la época de entretiempo, en la que la temperatura suele variar a lo largo del día. Tiene un detalle de abertura en las mangas y el escote y se cierra con un botón en la parte de la espalda. Además, incluye cinturón del mismo tejido para ajustarlo a la cintura. Cuesta 129 euros y está disponible en tallas de la XS a la XXL.

Para la parte inferior la presentadora ha optado por el pantalón 'Bolero', suelto, fresco y muy cómodo. Un pantalón fluido de largo midi y talle alto que cuenta con cinturilla. Lo más llamativo son sus bajos, de forma acampanada. Su precio es 89 euros y, como dice Tania, está disponible en un tallaje muy amplio, desde la 32 a la 46.

