Meghan Markle, rota de dolor tras la muerte de un gran amigo que ha sido clave en su nueva vida

Tras varias semanas de silencio, Meghan Markle (40 años) ha querido compartir una emotiva carta en la que llora la muerte de un amigo muy especial. Una persona con la que ha estado en contacto directo durante los últimos cuatro años y que ha sido esencial para tomar el rumbo de su nueva vida lejos de Inglaterra.

Se trata de Oli Juste, un hombre dedicado al cuidado y el bienestar animal que entró en la vida de Meghan de una manera muy curiosa y formó parte de sus compromisos institucionales cuando ella aún era miembro en activo de la Casa Real británica. Pero su vínculo no solo se ceñía al ámbito protocolario, sino que trascendió al terreno personal, se hicieron amigos y ayudó a la duquesa con sus propias mascotas.

La duquesa de Sussex ha emitido una carta en la que llora la muerte de un gran amigo. Gtres

"El especialista en comportamiento animal, mi querido amigo Oli Juste, me dio a conocer Mayhew. Compartíamos, entre otras muchas cosas, un compromiso con el bienestar animal y un profundo amor por los perros rescatados. De hecho, fue Oli quien ayudó a cuidar a mi perro Guy cuando me acababa de mudar a Reino Unido y se estaba recuperando de un accidente. Lo amaban como si fuera suyo", escribe la esposa del príncipe Harry de Inglaterra (37) honrando la memoria de su amigo. Y entonces, añade su triste desenlace: "El 15 de enero de 2022, mi querido amigo Oli falleció inesperada y repentinamente".

En la misma misiva, Meghan narra cómo su amigo le ayudó mucho cuando acababa de casarse con el nieto de Isabel II (95) y buscaba hacia dónde emprender su camino: "Hace casi cuatro años, mientras exploraba posibles organizaciones para trabajar como voluntaria, Oli me llevó a Mayhew. Él sabía que más allá de sus programas de adopción y rescate, su trabajo internacional para mantener seguros a los animales y su trabajo local para encontrar hogares a las mascotas abandonadas, me sentiría atraída por su profundo amor por la comunidad, que trascendía el de los animales y se extendía a la gente a su alrededor. Él estaba en lo correcto. Me enamoré de Mayhew pronto y me convertí en su patrocinadora real", revela.

Precisamente esta carta ha sido enviada la organización animalista británica Mayhew, de la que Meghan fue patrocinadora de 2019 a enero de este 2022. Markle visitó en dos ocasiones uno de los centros de Mayhew cuando todavía residía en Londres.

Justamente, la duquesa ha tenido que dejar de ser patrocinadora real de la organización en la misma fecha en la que su gran amigo falleció. Debido a su salida de la institución de la Familia Real británica ya no podía seguir ligada a la parte patrocinadora de la organización, pero asegura en su carta que seguirá apoyando la causa siempre.

Meghan, en su visita al centro Mayhew en enero de 2019. Gtres

"Aunque mi tiempo como patrocinadora de Mayhew ha llegado a su fin, mi apoyo inquebrantable no. Animo a cada uno de vosotros a apoyarlos de la manera que podáis. El bienestar emocional de un animal rescatado no tiene comparación, pronto te darás cuenta de que no eres tú quien lo salva, es él quien te salva a ti. A Mayhew, gracias por confiarme como su patrocinadora. Ha sido un honor. Como siempre, Meghan, duquesa de Sussex", termina la misiva con su rúbrica y su título.

Mientras, en la organización Mayhew también se honrará el trabajo de Oli Juste. Para ello se abrirá un ala en esta fundación benéfica que ayudará a albergar a los animales que luchan por encontrar un hogar.

