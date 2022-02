Tania Llasera, operada de urgencia tras meses sangrando: "Me han quitado dos pólipos en el útero"

Tania Llasera (42 años) se ha visto obligada en las últimas horas a pasar por quirófano. Así lo ha anunciado la propia presentadora a través de sus redes sociales, donde ha acompañado su explicación con una imagen en la que se la ve tumbada en la camilla ataviada con el típico camisón de hospital y su mascarilla reglamentaria.

Sin perder la sonrisa, Llasera ha desvelado que le han extirpado dos pólipos de su útero tras "meses sangrando de manera bestial".

"Ayer me puse yo primero. Mi cuerpo ha alumbrado dos seres vivos, los ha amamantado y siempre estará para dar abrazos a los míos. Pero de alguna manera siento que ayer mi cuerpo volvió a ser mío. Las que habéis llevado un embarazo, sabéis que tu cuerpo deja de ser solamente tuyo. Y durante la primera fase de crianza, en el túnel de la entrega total, es de todos", comienza su publicación.

En un momento dado de su relato, Tania relata cómo su doctora, aprovechando la intervención, le ha colocado un diu hormonal: "Ayer ayudé a mi cuerpo, en vez de descuidarme por ignorancia y miedo, llevaba meses sangrando de manera bestial y ayer lo atajé con ayuda de una ginecóloga genial que me explica las cosas para que las entienda. Te amo, @dra.alexandra.henriquez. Ella me absorbió 2 pólipos bastante grandes que tenía en el útero. Y me metió aprovechando la anestesia un diu hormonal".

Y termina su post: "Ahora me siento llena de poder, porque ya no voy a ser una mujer sangrante 20 días al mes. Mi cuerpo vuelve a ser mío y nada me puede parar. Os animo a que os chequeéis los bajos señoras y señoritas. No estamos obligadas a estar incómodas por ser mujeres. La ingeniería femenina es tan importante cuando se usa para la reproducción como cuando no. Pronto un directo con mi ginecóloga maravillosa para informaros de todo".

Su batalla contra los 'haters'

Llasera siempre ha reivindicado la curva y la ha lucido con orgullo siempre que ha tenido ocasión. De hecho, en agosto de 2019 se originó cierto revuelo en las redes sociales tras colgar un vídeo en el que bailaba en bikini.

En ese momento, quiso dejar claro su pensamiento en un texto que acompañó al vídeo: "Estoy potente y lo sé, estoy 'rellenita' y no llena de complejos y eso chicas... pues parece que choca. Sois miles ya l@s que me habéis escrito básicamente diciendo: 'Ole por tus ovarios, yo no podría, yo me escondo'. Mirad, yo no pretendo hacer apología de nada, ni dar vergüenza a nadie (mis hermanos sufren)"..

Según defendía Tania Llasera, se debe mostrar la realidad de la vida en las redes sociales: "Solamente pienso que lo más saludable del mundo de las redes sociales, es poder alcanzar a las personas. La idea detrás de estos vídeos y de los posados por sorpresa en bikini estos días, es la de normalizar la celulitis y las mujeres de todos los tamaños".

Y añadió: "Lo saludable para tu alma es estar cómoda en tu piel, en tu cuerpo y a veces eso cuesta verlo en este escaparate de posados y vacaciones ideales que es Instagram. Dejemos de escondernos porque sea como sea, milagrosamente, damos la talla cada día como personas. Normalicémoslo normal por favor. #NormalizarLoNormal #LaPerfectaImperfeccion de cada cual. Y sí, en el vídeo cierro la puerta con el pompis, eso es potencia".

