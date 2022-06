Descubre las cuatro joyas capaces de elevar cualquier estilismo de invitada

Ser la invitada perfecta a una boda no es nada fácil, son muchos los detalles a tener en cuenta para no dejarnos nada atrás. Si es de día o de noche para el largo y los colores del vestido, civil o religiosa para cumplir con el protocolo de no llevar los hombros al descubierto, respetar el dress code si lo hay o no ir nunca de blanco. ¿Tocado o pamela? ¿Tacón fino o plataforma? ¿Minibolso o clutch?



Sin duda alguna el proceso hasta encontrar el estilismo perfecto es largo y es que una ocasión especial requiere de una vestimenta muy pensada previamente. Además del vestido, el bolso o los zapatos, ha llegado la hora de decidir las joyas que le van a nuestro estilismo. Está claro que no queremos parecer sosas pero tampoco muy recargadas, en el equilibrio está la clave.



Al igual que ocurre con la ropa, las joyas deben formar en su conjunto una armonía en la que siempre haya una que destaque del resto, convirtiéndose así en la protagonista del look.



Estas joyas de Customima prometen darle un giro a tu estilismo de invitada y, además, podrás seguir usándolas más allá de los eventos.



Unos pendientes con mucho brillo



Unos pendientes XL piden a gritos un recogido que los deje a la vista y los convierta en el centro de todas las miradas. Con cristales de Swarovski, los pendientes Big Chandelier de Customima aportan la luz que necesita tu estilismo para los eventos tanto de día como de noche.

Pendientes de Customima.

Un anillo de colores



Una de las cosas en la que primero nos fijamos en una persona son las manos: uñas arregladas, manos hidratadas y ¡anillos! Una manicura clásica es la mejor opción para combinar con un anillo con circonias de colores. El anillo Crowed Stone pertenece a la colección Diana, inspirada en Diana de Gales.

Detalle del anillo de Customima.

Un collar statement



Si hay un complemento que hace que tu look de invitada destaque ese es, sin lugar a dudas, el collar. Este diseño de Customima, con circonita en cristal de color amarillo, se convierte en el accesorio definitivo de las invitadas de primavera-verano. Perfecto para dar un aire completamente distinto al vestido comodín que ocupa el fondo de todos los armarios.

El impresionante collar de Customima.

Una pulsera riviere



Delicadeza y minimalismo se dan la mano para crear una pulsera que no deja indiferente a nadie. Una pulsera hecha con diamantes de talla brillante creados en su laboratorio de forma ecológica, ética y sostenible. Una joya para toda la vida que no te querrás quitar.

Pulsera de diamantes de Customima.

