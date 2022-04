Boris Izaguirre ingresa en el hospital para pasar por quirófano debido a un "problema cardiovascular"

Boris Izaguirre (56 años) ha terminado el fin de semana en el hospital. Tal y como ha desvelado a través de sus redes sociales, el venezolano ha tenido que ingresar en el centro de salud para someterse a una intervención programada que tendrá lugar en unos días. Así lo ha explicado en su último post, en el que junto a una imagen en la que se le podía ver en junto a la cama hospitalaria ha escrito: "Amigos queridos, pasaré unos días en observación médica antes de que me practiquen una intervención quirúrgica que me aleje definitivamente cualquier riesgo cardiovascular".

Una situación que no le ha hecho perder su genuina sonrisa y que afronta acompañado de su marido, Rubén Nogueira, que firma junto a él la publicación y que ha vuelto a convertirse en su mejor apoyo.

Boris Izaguirre ha compartido una nueva fotografía desde el hospital este lunes 11 de abril. Instagram

Si bien no ha dado más detalles sobre cuándo tendrá lugar la operación, este lunes 11 de abril ha vuelto a la red social para demostrar que se encuentra bien y que sigue esperando la operación. "Queridos amigos, ¡buenos días! Yo animado y esperando a que la ciencia haga su trabajo", ha escrito junto a dos fotografías nuevas en las que ya aparece con una vía en el brazo derecho.

De momento, el escritor no ha compartido cuándo se pondrá en manos de los cirujanos, un suceso que afronta con positivismo y la mejor de sus sonrisas. No solo eso, también con el apoyo de compañeros de profesión y amigos que no han tardado en mandarle todo su amor y cariño. Nombres tan conocidos como Juan Avellaneda (39), Máximo Huerta (51), Eugenia Silva (46), Jesús Vázquez (56) o Paloma Cuevas (49) que quieren estar con él en estos días complicados.

Problemas de salud

Hace aproximadamente un año, Boris Izaguirre desvelaba durante una entrevista en el programa La Sexta Noche un grave problema de salud por el que tuvo que cambiar su estilo de vida. "Tuve un problema de azúcar brutal", explicaba Xàvier Sardà (63), desvelando que "casi" le deja sin pierna. "Perdí mucho peso, pero esto me ha hecho mucho bien porque volví a la natación. Hay que practicar un deporte", aconsejaba, recordando además la importancia de mantener una alimentación saludable. "Hay que intentar eliminar el consumo de azúcar, que está en los sitios más increíbles, como la cebolla, o la tortilla de patata".

Boris no ha querido preocupar a sus seguidores y se ha mostrado tranquilo en el hospital. Instagram

Centrado más que nunca en su salud desde entonces, ahora el venezolano está a punto de atajar su gran problema, eliminando así la posibilidad de sufrir riesgo cardiovascular en el futuro.

