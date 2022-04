La sorprendente reunión de Felipe VI y Letizia con Paz Padilla en el Palacio Real: todos los detalles

Paz Padilla (52 años) está triunfando sin cuartel como escritora gracias a su libro autobiográfico, El humor de mi vida. De hecho, la presentadora andaluza ya ha superado la nada desdeñable cifra de 250.000 ejemplares vendidos.

En medio de este éxito incontestable -y en plena marejada judicial por su abrupta salida y posterior despido de Mediaset España-, Paz Padilla acaba de recibir una importante y significativa invitación como escritora. Un hecho sin precedentes para ella y que demuestra el excelso momento que atraviesa como escritora consagrada.

Los reyes de España, Felipe VI (54) y Letizia (49), le han expedido en las últimas horas una invitación para asistir en el Palacio Real al tradicional almuerzo que ofrecen cada año para homenajear al ganador del Premio Miguel de Cervantes.

La comida tendrá lugar el próximo jueves 21 de abril, y avanza ¡HOLA! que la gran protagonista de la jornada será la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi (80), tras ser galardonada con el Premio Cervantes 2021. Rossi se alzó con el premio por su "envergadura como escritora capaz de plasmar su talento como escritora en una pluralidad de géneros".

Cabe recordar en esa línea que Peri Rossi, residente en Barcelona tras exiliarse a España en 1972, es la sexta mujer que recibe el Cervantes en sus 41 años de historia. Padilla no sólo podrá departir con la exitosa escritora, y con el selecto grupo de escritores y editores que se darán cita en Palacio, sino también con los Reyes.

Felipe y Letizia suelen aprovechar estos almuerzos anuales para charlar pausada y relajadamente con los premiados.

Qué duda cabe de que esta invitación para Paz Padilla pone el sello y broche a su consagración como escritora. El humor de mi vida fue escrito por la humorista gaditana tras la dolorosa muerte de su marido, Antonio Vidal.

Se trata de un texto 'íntimo' en el que cuenta parte de su historia con su marido, Antonio Vidal, quien falleció el 18 de julio de 2020 a causa de un tumor cerebral maligno.

En muy poco tiempo, el libro se convirtió en uno de los más vendidos y dos semanas después de su lanzamiento alcanzó su quinta edición. Un imparable éxito que llevó a Paz Padilla a presentar su relato en otro formato, el teatro.

Un proyecto teatral que aún continúa granjeándole pingües beneficios en taquilla y que se suma a otras fuentes de ingresos que confirman que Padilla no necesita la televisión para sobrevivir.

Su anécdota con los Reyes

Hace un año, en abril de 2021, día de Jueves Santo, Paz Padilla desveló en el programa Sálvame, donde trabajaba, una simpática anécdota que vivió con los reyes de España.

La también humorista aprovechó la visita del periodista Jaime Peñafiel (89) para traer al presente un pasaje que guarda con mucho cariño. Tuvo lugar en el año 2015, cuando coincidió con los Reyes en Mediaset por el 25 aniversario del grupo audiovisual.

Con su consabido desparpajo y actitud desprendida, la gaditana le comentó a Letizia lo "guapo" que veía a su marido, Felipe VI. Así lo contó Padilla en su programa: "Yo le dije 'ay, doña Leti, por Dios, qué guapo está el Príncipe'. Y ella me dijo 'pues pa’ ti'".

Entre risas, Paz añadió a la anécdota lo que sigue, ante la estupefacción de los colaboradores presentes y de Peñafiel: "No fue de broma, me lo dijo de corazón. Pensé '¡Pues yo lo trinco!'. Ella cualquier día le pone la corona y la maleta en la puerta'".

Sin desprenderse de su gran sentido del humor, Padilla no ocultó que Felipe le resulta un hombre atractivo y con buena planta: "Es un tío enorme, los ojos azules, un torso… Para mí me vale. Con ese cuerpo y esa cara…. ¡Está muy desaprovechado! Yo mido 1,75 y con tacones me voy a 1,82. Yo lo miré de abajo arriba y de arriba abajo. Le dije 'yo a ti te conozco de las monedas y los sellos'".

Y añadió: "¡Gloria a Dios en el cielo y en la Tierra! Yo '¡ay, Dios mío, cómo le hablo, cómo le digo! ¡Y ella toda seria: Pues pa’ ti!'". Y remacha la cómica: "Yo le hubiera dado una alegría pa’l cuerpo a este hombre porque lo veo muy guapo pero un poco lacio. ¡Anda, niño, que te voy a dar yo galleta del Príncipe de Beckelar!".

