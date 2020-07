Muere Antonio Juan Vidal, marido de Paz Padilla, tras una larga enfermedad

Paz Padilla (50 años) ha recibido el golpe más duro de su vida. Su marido, Antonio Juan Vidal, ha fallecido este domingo a causa de un cáncer que padecía desde hace un año, aunque la gravedad de su estado no había trascendido hasta conocerse la noticia del fallecimiento.

La noticia de la mala salud del abogado saltaba el pasado verano, cuando se conocía que el marido de Paz estaba "enfermo y siguiendo un tratamiento desde casa", una noticia que hizo pública la revista Lecturas.

Aquel fin de semana de julio, la actriz tenía previsto actuar en Valencia con su función teatral, pero su marido fue ingresado en el hospital de forma inesperada, por lo que Paz se vio obligada a suspender su función. Según afirmó entonces el entorno del matrimonio, Vidal no se encontraba bien y decidió acudir al médico, que tras realizar una serie de pruebas recomendó que permaneciese ingresado en el centro médico. Los resultados no fueron buenos, por lo que Paz no quiso separarle de él en ningún momento.

Hasta el momento, la presentadora gaditana había mantenido en absoluto secreto el grave estado de su marido, en línea con la discreción que siempre ha mantenido en su vida privada. Durante los últimos días de vida de su pareja, Paz no se ha separado de él y ha dejado a un lado todos sus compromisos profesionales, ausentándose de la grabación de las primeras audiciones de Got Talent, tal y como adelantaba JALEOS en exclusiva.

Esta terrible pérdida se produce apenas cinco meses después de que la presentadora tuviera que despedirse de su madre, Lola, quien fallecía a los 91 años tras un tiempo ingresada por una fractura de cadera.

