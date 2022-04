Àngel Llàcer causa estragos en una boda: tiene sexo con el novio de la recién casada el mismo día del enlace

Àngel Llàcer (48 años), que saltó a la fama nacional tras convertirse en profesor de interpretación de Rosa López (41), David Bisbal (42) o Chenoa (46), en la Academia de Operación Triunfo, siempre ha mantenido su vida privada fuera de los focos mediáticos. Por este motivo ha sorprendido la reciente confesión personal que ha hecho en el último programa de Xàvier Sardà (63).

Llàcer ha acudido a Obrim fil, el espacio que el presentador catalán tiene en el canal TVE de Cataluña. En él, además de hablar sobre su trayectoria profesional, hizo una excepción y ha hablado por primera vez sobre su faceta más íntima. Sincero y muy extrovertido, el actor se convirtió en el centro de las miradas cuando desveló que en vez de pasar por el altar, su pareja y él organizaron otro tipo de evento más divertido: "Celebramos una fiesta del amor y en la última que hicimos yo iba de sevillana y él de cordobés", comentó, explicando que lleva seis años de relación con su novio y que una ceremonia más oficial no entra en sus planes de momento.

El jurado de 'Tú cara me suena' ha dejado impactado a Xavier Sardá con su anécdota. Gtres

Fue en medio de esa conversación sobre bodas, cuando Llàcer confesó lo que sucedió en un enlace al que acudió como invitado hace unos años. "Fui a una boda de un chico y una chica, que se casaban por la Iglesia. Pues yo mantuve relaciones sexuales con el novio en el lavabo. El día de su boda", dijo para sorpresa de público y presentador. "Nota mental: 'No invitar a Àngel Llàcer a tu boda'", fue la respuesta de Sardà, que supo ponerle el punto divertido a la polémica historia.

Pese a que esto sucedió hace mucho tiempo, el jurado de Tu cara me suena quiso quitarle importancia a su forma de actuar en aquel momento asegurando que se sintió ajeno a los posibles problemas que eso pudiera ocasionar. "La cosa no iba conmigo. Si yo estaba ahí y me están buscando, pues me encuentran", señaló, recordando que en ese momento tan íntimo "escuchaba que le llamaban (al novio) y pensaba: 'madre mía cómo nos encuentren…'".

Àngel Llàcer se mostró como nunca al contar esta anécdota, con la que consiguió sorprender y hacer reír a los presentes. Sin embargo, ese episodio ya ha quedado atrás en su vida y está volcado en su trabajo. Veinte años después de Operación Triunfo, el catalán sigue dedicándose al mundo del espectáculo, actualmente como jurado en Tu cara me suena y como director del musical Cantando bajo la lluvia junto a Manu Guix.

