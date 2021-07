Eugenia Silva sufre un percance y se abrasa la cara en un aeropuerto

Eugenia Silva está viviendo un verano de lo más entretenido en compañía de su marido e hijos. Y es que la modelo, que está durante todo el año muy ajetreada con su vida laboral, aprovecha los meses de verano y sobre todo, los ratos libres, para hacer escapadas que le llenen de energía y pueda descansar.

La revista ¡HOLA! sacaba este miércoles en sus páginas unas espectaculares fotografías de la modelo, junto a su marido Alfonso de Borbón y sus hijos, Alfonso y Jerónimo disfrutando de las playas de Formentera. No cabe duda que la familia de Eugenia es una de las más impresionantes en el panorama nacional, no solo por la complicidad que tienen entre todos, sino por la elegancia que derrochan allá donde vayan.

La imagen mostrada por Eugenia Silva en sus redes sociales

Sin embargo, a pesar del disfrute, Eugenia Silva ha sufrido un contratiempo que no esperaba y que ha querido compartir con todos sus seguidores por redes sociales: "Anoche en el aeropuerto de Palma de Mallorca me abrasé la cara con un té hirviendo. No es grave, pero tengo que estar así varios días".

En el storie podíamos ver la cara de la modelo con un esparadrapo en la barbilla y labio inferior de su rostro. Un pequeño susto que Eugenia ha querido compartir con todos sus seguidores y es que quizás sea esa una de las cosas que más gusta de la modelo, la naturalidad que expone en redes sociales y que la hacen ser única.