Así es Beatriz Sáenz, la pareja de Miguel Abellán: su reacción a los rumores de 'affaire' con Gloria Camila

Hace unos días, un programa de televisión habló de la "actitud cariñosa" que se profesaban el diestro Miguel Abellán (43 años) y Gloria Camila Ortega (26), la hija de José Ortega Cano (68), en Las Ventas de Madrid, y posteriormente en un restaurante.

"Yo no estaba presente en ese restaurante en el que estaban comiendo ayer Gloria y Miguel, pero a las personas que estaban presentes les sorprendió la actitud cariñosa que había entre ellos", sostuvo Terelu Campos (56) en Viva la vida.

"A mí lo que me cuentan es que esa amistad especial no es de ahora, que ellos llevan siendo 'amigos' varios años", añadió otro colaborador.

Unas manifestaciones que deslizaban o dejaban ver, aunque de forma velada, una supuesta infidelidad, un presunto affaire entre el torero madrileño y la hija menor de Rocío Jurado. Una incómoda situación para ambas partes, teniendo en cuenta que nada de lo que se ha querido insinuar se corresponde con la realidad: no existe nada amoroso entre Miguel y Gloria.

El torero Miguel Abellán y su pareja, Beatriz Sáenz de Miera, paseando por las calles de Ibiza en 2017. Gtres

EL ESPAÑOL ha podido conocer el "enfado" y el tremendo malestar que estas informaciones han provocado en Miguel Abellán. No entiende "la maldad de inventarse algo así, sin pies ni cabeza. Al principio te ríes, pero va perdiendo la gracia", informa alguien cercano a su trabajo -vela por los intereses taurinos- en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (43).

Abellán está dolido e incómodo ante este escenario tan descabellado. No sólo porque no le gusta ser el centro de atención, ni pasto de los medios de comunicación, sino porque estas "barbaridades" afectan a terceras y cuartas personas. No hay que olvidar que tanto Miguel como Gloria Camila tienen pareja sentimental. Sólidas y fortalecidas relaciones que, si bien no se ven dañadas, sí salpicadas injustamente.

"Miguel es íntimo de la familia desde hace tiempo, amigo de José, y Gloria es como su hermana pequeña", aclaran. Gloria Camila Ortega está feliz junto a su pareja, David García. Y el diestro Abellán, ídem con Beatriz Sáenz de Miera. Junto a esta discreta y educada mujer lleva Miguel desde el año 2016, y forman una de las parejas más sólidas del panorama nacional.

La pareja montando en bicicleta en mayo de 2017 en Ibiza. Gtres

Alejados por decisión propia de los focos de la crónica social, Miguel y Beatriz han sabido edificar una vida en común y, según explican a este periódico, "viven juntos y están encantados de la vida".

Apostilla quien bien lo sabe que Sáenz de Miera está "tranquila" ante este inesperado aluvión informativo. Nunca entró ni lo va a hacer ahora. Está en su sitio, ése que escogió un buen día y en el que se mantiene. Se hace ver a este medio que su vida en nada ha cambiado y que ella no presta atención "a estas cosas que se dicen de pronto".

Beatriz no se siente cómoda en el papel couché y sólo rompió ese celo cuando se casaron, en 2017, Fonsi Nieto (43) y Marta Castro (37). Ese día fue la presentación oficial de la pareja, y ella se dejó inmortalizar por amor y generosidad. Beatriz y Miguel Abellán viven una buena etapa en su pareja. No tienen hijos y tampoco se han casado, pero, de momento, "no tienen prisa".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miguel Abellan (@miguelabellan)

Pero, ¿quién es Beatriz Sáenz de Miera? Ella está graduada en Administración y Dirección de empresas y adquirió el título de Marketing y gestión comercial. Es 13 años menor que Miguel Abellán y proviene de una familia afincada en Majadahonda, en Madrid. Antes de vivir con el diestro, Beatriz residía en la casa familiar, junto a sus padres, Javier y Lourdes, y su hermano pequeño, Juan.

Como curiosidad, cabe señalar que al comienzo de su relación con Beatriz Sáenz de Miera, el diestro madrileño tuvo que sortear un error: que lo relacionaran, en un baile de apellidos, con Ana Sáenz de Miera, una de las 500 mujeres más influyentes de España, según un estudio de la revista Yo Dona.

"Ana y Bea no son familia", aclaró a LOOK el propio Miguel en 2017, al tiempo que hablaba abiertamente de su pareja, en una de las contadas ocasiones: "Estoy muy feliz con ella. Me da mucha tranquilidad y mis amigos la conocen desde hace tiempo". Lo que sí está comprobado es el parentesco de Beatriz con su tío, José Luis Sáenz de Miera, presidente de Cementos Portland Valderrivas.

[Más información: Miguel Abellán, a favor del poliamor: "Si la relación es consensuada, ¿por qué no?"]

Sigue los temas que te interesan