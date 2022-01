Antonio David Flores rompe su silencio y confirma su relación con Marta Riesco

Poco después de que este miércoles 12 de enero se confirmara la relación entre Antonio David Flores (46 años) y Marta Riesco, el ex Guardia Civil ha decidido pronunciarse y dejar constancia del momento personal que vive junto a la reportera de El programa de Ana Rosa.

En medio del revuelo mediático, Antonio David Flores ha recurrido a su canal de YouTube para enviar un comunicado en el que no solo confirma su relación con Marta Riesco, tras la publicación de unas imágenes en la revista Lecturas que desvelan que ya convive junto a la joven periodista. El excolaborador de Sálvame también ha dedicado unas palabras a su exmujer, Olga Moreno (46), y ha pedido respeto para su hija, Rocío Flores (25).

"Hace algún tiempo que dije que no volvería a hablar de mi vida privada y he intentado mantenerlo hasta que me veo obligado a dar una serie de explicaciones. No por mí sino por otras personas que puedan verse perjudicadas por la información que se ha dado hoy. Así que voy a hacer una excepción", ha expresado Antonio David antes de hacer referencia a la ganadora de la última edición de Supervivientes.

"Quiero empezar diciendo que Olga es una mujer extraordinaria y ha sido la mejor compañera de viaje hasta que nuestros caminos han tomado rumbos diferentes. Siempre será mi familia y siempre podrá contar conmigo", ha asegurado.

Con el fin de proteger a su hija, Antonio David ha pedido respeto para Rocío Flores, quien vive un momento complicado por la situación familiar. "Decir también que quiero que dejéis a mi hija Rocío al margen de este tema. No le pertenece a ella, por lo que me parecería muy injusto que se vea involucrada en algo que solo me concierne a mí", ha comentado antes de finalizar con una declaración que confirma su relación con Marta Riesco.

"Y ahora sí, es el momento de hablar de mí. Llevo varios meses separado y por lo tanto, estoy rehaciendo mi vida. Comuniqué de forma pública mi separación hace tres meses. No tengo por qué esconderme. Es cierto que Marta Riesco y yo hemos empezado a construir una relación. En la medida de lo posible, me gustaría que se nos respetase a todos y que no se difundan o publiquen informaciones malintencionadas con el propósito de hacer daño y de intentar desestabilizar una familia. Familia que somos y seremos", ha asegurado tras varios meses de rumores.

Fue en septiembre de 2019 cuando la reportera comenzó a ser relacionada con Antonio David Flores después que salieran a la luz unas imágenes en Sábado Deluxe en las que se les veía en una actitud muy cariñosa y cercana durante una fiesta.

Antonio David Flores siendo testigo de las imágenes junto a Marta Riesco, en septiembre de 2019. Telecinco

"Esas imágenes son de un día en el que terminamos el Deluxe antes del verano y nos fuimos todos los compañeros a tomar algo. No sabía, no tenía ni idea. Sí, es Marta. Esa noche estábamos todos los compañeros allí. En ese momento, nos vemos y nos saludamos. No estoy viendo nada del otro mundo, ahí no vendemos nada", explicaba entonces Antonio David Flores.

En octubre de 2021, cuando se anunció la separación del ex Guardia Civil y Olga Moreno, el nombre de Marta Riesco volvió a sonar con fuerza. Sin embargo, no ha sido hasta este miércoles cuando ambos han hablado de su relación tras unas reveladoras imágenes.

Antes del comunicado de Antonio David, Marta Riesco también confirmaba su romance en El programa de Ana Rosa, a través de Antonio Rossi. "Quiere seguir centrada en su trabajo", expresaba el periodista, dejando claro que si no habla no es por miedo sino porque cree que no es el momento. La reportera ha evitado ahondar en su relación con el ex Guardia Civil, pero sí ha confirmado que "están juntos", revelando además cuando comenzó su historia de amor (más tarde de lo que la gente cree). "No va a negar la evidencia. Están juntos. Antonio David pasa tiempo en casa de Marta y ella es una mujer soltera y él un señor separado", ha señalado el televisivo después de una conversación con la protagonista de la historia.

[Más información: Kiosco rosa, en vídeo: Marta Riesco confirma su relación con Antonio David Flores y ya viven juntos]

Sigue los temas que te interesan