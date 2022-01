Todo rosa y unisex: así es la nueva colaboración de Balmain con Barbie

El año 2022 empieza con fuerza en el mundo de la moda. Desde hace algún tiempo, las firmas globales, unidas a otras grandes instituciones de la cultura mundial -como en este caso Barbie- o celebrities como el artista Harry Styles (27 años) -gracias también a la influencia de Alessandro Michele (49), director creativo de Gucci- están rompiendo estereotipos.

No hay ropa de mujer o ropa de hombre. Sencillamente hay prendas que uno elige vestir o no vestir. No existe el género en la moda y así lo ha querido reflejar Olivier Rousteing (36), el máximo responsable de los diseños de Balmain, en la nueva colección cápsula que han lanzado con Barbie.

"Lo primero que notarás es todo el rosa. Está en todas partes. Tiene mucho sentido, por supuesto. Para una colaboración con Barbie, apuestas por el rosa, ya que ese color se ha convertido en sinónimo de la marca", expresan desde la casa de moda gala respecto a esta revolucionaria y unisex colección.

Por eso, Rousteing diseñó la paleta de la colección para evolucionar desde los colores más suaves hasta una gran cantidad de tonos más fuertes. El rosa es el color que se alinea perfectamente con el espíritu audaz del Balmain Army -como desde la firma francesa se refieren a sus propias modelos, al squad de fuertes féminas que rompen la pasarela-.

Olivier Rousteing y el equipo de diseño de Balmain también se han inspirado en la brillante iconografía del universo de Barbie. Las insignias, las camisetas y las sudaderas canalizan hábilmente el atrevido tratamiento gráfico que se reconoce de inmediato como de la auténtica y genuina Barbie. Muchos de los accesorios son ingeniosos híbridos de los bolsos exclusivos de Balmain con el paquete clásico de Barbie.

Gran parte de esta colección de edición limitada juega con nuevos giros en dentro de los diseños familiares de Balmain, incluido el icónico marinière de la casa y su fascinante patrón Labyrinth. "Como dejan muy claro las imágenes de nuestra campaña, Barbie y Balmain se embarcan en una aventura claramente multicultural, inclusiva y siempre llena de alegría", ha señalado Olivier Rousteing.

Balmain x Barbie, que también tendrá un punto tecnológico, contará con más de 50 piezas de ropa y complementos. Este experimento elevado a la categoría de colección cápsula incluye diseños emblemáticos del archivo de Balmain con un toque fresco, siempre combinado con el rosa Barbie. La colección estará disponible a partir de este 13 de enero en el sitio web de Balmain, en tiendas de Balmain seleccionadas alrededor del mundo y en Mattel Creations.

