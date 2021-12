Santiago Abascal y su mujer comparten fisioterapeuta con Martínez-Almeida: sabemos cuánto pagan

Que la actividad política es frenética y agotadora no es ningún secreto; ya sea por las exigencias de la pandemia, por los escándalos mediáticos o por los ataques continuos entre los diferentes partidos, las jornadas suelen ser muy intensas para los representantes públicos. Esta agitada rutina puede hacer que los políticos sufran las consecuencias en su propio cuerpo y en su salud, por lo que algunos líderes españoles como José Luis Martínez Almeida (46 años) o Santiago Abascal (45) han encontrado un lugar en el que cuidar de sus posibles reveses corporales.

Tal y como ha podido comprobar EL ESPAÑOL, el alcalde de Madrid y el presidente de Vox comparten fisioterapeuta. Ambos acuden a la clínica Fisioterapia Centro, situada en pleno corazón del barrio de Salamanca, concretamente en la madrileña calle Goya. Una localización de lujo hasta la que se desplazan los políticos cuando sienten molestias posturales o demasiada carga sobre sus hombros.

También la esposa de Abascal, la influencer Lidia Bedman (36), es asidua a este doctor, que ella misma ha recomendado en su perfil de Instagram: "Mi fisio es el mejor", escribía esta misma semana. Él es José Manuel Hernández Martínez, el hombre al que los tres han confiado sus dolores corporales y que pese a su joven aspecto tiene gran experiencia en el mundo de la salud.

"Me hice fisioterapeuta porque mi preocupación son las personas y ni más ni menos que esto es lo que quiero plasmar en Fisioterapia Centro", revela el experto en la breve biografía que ofrece en su página web oficial. "Tras siete años en mi anterior clínica de fisioterapia he decidido reinventarme, crear algo nuevo y único. Soy fisioterapeuta de vocación y en búsqueda constante de la evidencia científica. Estoy totalmente convencido de que en la salud no nos podemos conformar con el 'a mí me funciona', el simple remedio de toda la vida sin fundamento o los 'tratamientos' energéticos de chamanes. Tenemos que ir al origen, estudiar, investigar y entonces, aplicar el tratamiento correcto", sentencia Hernández Martínez sobre su profesión.

En las redes sociales del médico se pueden ver varias publicaciones posando con el alcalde de Madrid, quien asegura que: "Si esta no fuera la mejor clínica de Madrid, no vendría a esta clínica, y aquí lo que se siente es que te solucionan los problemas, y cuando uno tiene una cierta edad, eso es impagable".

El sentido del humor también forma parte del carácter del fisioterapeuta, y así lo demostró cuando Santiago Abascal visitó por primera vez su consulta: "Me voy a tener que poner a entrenar para poder tratarte", dijo el doctor al ver cara a cara el robusto cuerpo del líder de Vox.

La clínica ofrece varias tipologías de sesiones dependiendo de las exigencias y las demandas de sus pacientes. Si sus dolencias requieren de un tratamiento de 50 minutos por cita, el precio es de 50 euros; en cambio, la sesión de 25 minutos de duración se paga a 30 euros. Estos tratamientos, según indica el centro, son totalmente personalizados y el precio incluye todo el material necesario, desde los vendajes, agujas o cremas que se requieran para la curación de la molestia. En las sesiones se lleva a cabo una terapia cien por cien manual y añadiendo ejercicios que luego el paciente puede realizar por su cuenta en su propia casa.

En la misma clínica también se acogen departamentos de Nutrición y de Psicología, por lo que desde el mismo centro se ofrece una terapia integral centrada en la salud mental y corporal.

Son las manos de José Manuel Hernández las responsables de que Santiago Abascal y José Luis Martínez-Almeida no frenen su actividad política. De esta forma, ambos pueden estar siempre a punto y en forma para enfrentarse a la parte más cruda de su trabajo sin que eso repercuta negativamente en su estado de salud.

