Hacía mucho tiempo que la actriz no se mostraba así de divertida tras las duras pérdidas de su hijo, Álex Lequio, y de su madre. Pero está retomando su vida y sus famosas sonrisas. Aún así no deja de compartir reflexiones con sus seguidores: "No tienes que ser perfecta... basta que tu corazón lo sea", escribe junto a esta simpática estampa.