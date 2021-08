Kiko Hernández desvela su último problema de salud: "Tuve que llegar al hospital con ayuda"

La tarde de este lunes 30 de agosto, Amador Mohedano (67 años) recibió el alta hospitalaria tras permanecer tres días ingresado por una hemorragia digestiva que le provocó una fuerte anemia, una afección que también ha padecido Kiko Hernández (45). Así lo confesó él mismo, mientras Sálvame hacía referencia a la noticia del hermano de Rocío Jurado.

"Hace unos seis o siete meses me dio una anemia bestial. Yo tuve una anemia muy fuerte, de nivel tres o cuatro. Tuve que llegar al hospital con ayuda y todo porque había perdido mucha sangre", explicó el colaborador, quien hasta ese momento no se había pronunciado sobre este problema de salud.

"Una anemia, para todo el que la haya sufrido, no es por un programa de televisión. A lo mejor un decaimiento, un estado de ánimo, un ataque de ansiedad… ¿Pero una anemia? Vamos a dejar de decir gilipolleces", añadió Kiko Hernández, haciendo referencia al último ingreso de Amador Mohedano. Y es que algunos aseguraron que el problema de salud del representante fue causado por su tenso enfrentamiento televisivo con María Patiño (49), el pasado jueves 26 de agosto.

Kiko Hernández, en silla de ruedas, en 'Sálvame'. Telecinco

Esta no era la primera vez que Kiko Hernández hablaba de sus dolencias públicamente. En más de una ocasión, el televisivo se ha pronunciado sobre la artritis psoriásica que padece de los 35 años. Se trata de una patología degenerativa que causa inflamación y dolor en unas determinadas articulaciones. Al margen de las molestias físicas, el principal problema que deriva este tipo de artritis es que va limitando de forma progresiva el movimiento de la zona afectada, tal y como le ha pasado al colaborador.

En alguna ocasión, Kiko comentó que no puede mover bien la mano derecha, porque le dan "pinchazos" y tiene "los dedos casi inmóviles", unos síntomas que, en su momento, le provocó una de sus mayores pesadillas. "Me da miedo que se me caiga una de mis hijas", dijo en 2017 cuando fue padre de dos niñas, a través de una gestación subrogada en Estados Unidos.

Al ser una enfermedad que está muy vinculada a estados nerviosos, el madrileño ha sufrido sus síntomas con mayor intensidad en momentos, por ejemplo, de gran preocupación. Así le ocurrió, según él mismo comentó, en los meses más difíciles para Mila Ximénez. Entonces, el tertuliano notó un empeoramiento en lo que se refiere a esta dolencia crónica, que lo ha obligado a tomar importantes decisiones. Una de ellas mudarse a una casa más cómoda.

Kiko Hernández y Belén Rodríguez, en el último adiós a Mila Ximénez. Gtres

Fue el pasado 23 de junio cuando la revista Diez Minutos publicó en exclusiva que Kiko Hernández, aquejado de artritis psoriásica, tuvo que cambiar de domicilio porque en su residencia anterior, ubicada a las afueras de Madrid y distribuida en tres plantas, se le hacía complicado moverse. "No podía ni subir las escaleras. Había noches que me quedaba en el salón porque era incapaz de subir cuatro pasos", explicó él mismo en algún programa de Sálvame, retomando aquella información.

Por suerte, según él mismo anunció el pasado mes de julio en la pantalla de Telecinco, recientemente ha tenido una gran mejoría gracias a la terapia que está recibiendo. "Estoy muy bien. He sacado un 10 en mi nuevo tratamiento y ya me puedo levantar perfectamente", aseguró.

