Kiko Hernández desvela que su enfermedad se ha agravado tras la muerte de Mila Ximénez

La muerte de Mila Ximénez ha generado un profundo dolor en quienes la conocían. Entre ellos, en su compañero de Sálvame, Kiko Hernández (44 años). En los últimos días, el colaborador ha recordado en plató y en sus redes sociales varios momentos que compartió con la sevillana, cuya partida no solo le ha provocado tristeza, sino también problemas de salud.

Este miércoles, durante la emisión del programa de la tarde de Telecinco, el doctor Jesús Sánchez Martos habló sobre la artritis psoriásica, una dolencia degenerativa y autoinmune que padece el colaborador desde hace nueve años y que, desde el fallecimiento de Mila, se le ha agravado en gran escala.

"La artritis psoriásica está muy vinculado a estados nerviosos y, posiblemente, te tiene que haber afectado más, coincidiendo con estos meses en los que has estado preocupado por Mila y después por su pérdida", explicó el médico durante su intervención, anteponiéndose a la respuesta de Kiko. "Muchísimo, muchísimo", respondió el televisivo, confirmando que ha notado un emporamiento en lo que se refiere a esta enfermedad crónica que lo ha obligado a tomar importantes decisiones. La última, mudarse a una casa más cómoda.

Mila Ximénez y Kiko Hernández, en una imagen compartida en redes sociales. Instagram

Fue el pasado 23 de junio cuando la revista Diez Minutos, publicó en exclusiva que Kiko Hernández, aquejado de artritis psoriásica -una dolencia que ataca a la movilidad-, tuvo que cambiar de domicilio porque en su residencia anterior, ubicada a las afueras de Madrid y distribuida en tres plantas, se le hacía complicado moverse. "No podía ni subir las escaleras. Había noches que me quedaba en el salón porque era incapaz de subir cuatro pasos", explicó este miércoles el tertuliano, retomando aquella información.

El nuevo hogar de Kiko es un chalet, valorado en 2,5 millones de euros, tiene unos 3.000 metros cuadrados de parcela y 700 metros cuadrados construidos, en los que el televisivo dispone de todo lo necesario para su día a día, junto a sus hijas Abril (4) y Jimena (4), sin moverse de la planta baja.

Kiko Hernández, en silla de ruedas, en 'Sálvame'.

Kiko Hernández fue diagnosticado de artritis psoriásica a los 35 años. Se trata de una patología degenerativa que causa inflamación y dolor en unas determinadas articulaciones. Al margen de las molestias físicas, el principal problema que deriva este tipo de artritis es que va limitando de forma progresiva el movimiento de la zona afectada, tal y como le ha pasado al colaborador en los últimos meses.

En alguna ocasión, el televisivo comentó que no puede mover bien la mano derecha, porque le dan "pinchazos" y tiene "los dedos casi inmóviles", unos síntomas que, en su momento, le provocó una de sus mayores pesadillas. "Me da miedo que se me caiga una de mis hijas", dijo en 2017 cuando fue padre de dos niñas, a través de una gestación subrogada en Estados Unidos.

[Más información: Kiko Hernández se muda de casa junto a sus hijas por motivos de salud: los detalles de su nueva vida]