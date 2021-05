1 de 10

El colaborador ha querido anunciar en sus redes una grandísima noticia que llevaba mucho tiempo deseando dar: "Lo anunciamos antes de la pandemia...y ahora que todo vuelve a la normalidad 'Distinto' regresa... ¡¡¡qué ganas!!!", cuenta a sus más de 300.000 seguidores. Sin embargo, aún queda mucho tiempo para ser testigos del debut teatral de Kiko, ya que no la obra no se estrenará finalmente hasta febrero del año 2022. Pero parece que más de medio millar de usuarios de Instagram no se alegran de esta noticia que cambiará la vida de Hernández en unos meses. Todo lo contrario. Cientos de mensajes son solo críticas hacia él y hacia su posición y argumentos en el mediático asunto de Rocío Carrasco. "En ti no me gasto un euro para verte, invita Rocio Carrasco", "Yo digo lo mismo, ¡¡¡que vaya tu madre a verte!!!", "No voy ni aunque me abran la puerta"... son algunos de los comentarios que se pueden leer.