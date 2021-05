El desgarrador mensaje de Ana Obregón en su primer Día de la Madre sin su hijo Álex

Día triste para Ana Obregón (66). Por primera vez, la actriz pasará el Día de la Madre sin Álex Lequio, quien falleció el 13 de mayo de 2020 tras una dura batalla contra el cáncer. En medio de su dolor, la bióloga ha querido compartir con sus seguidores de Instagram un desgarrador mensaje que ha querido dedicarle, especialmente, a aquellas mujeres que como ella han perdido a un hijo.

"Es mi primer Día de la Madre sin ti hijo mío y daría mi vida, mi futuro completo, para que volvieras", ha comenzado escribiendo Obregón, antes de compartir lo que podría ser una conversación entre ella y Álex: "'Sé que lo harías, mamá'. Lloro todos los días por ti Aless. 'Lo sé, mami, porque recojo cada una de tus lágrimas".

Para continuar, la intérprete ha escrito: "'Mamá, tú fuiste la primera persona que me quiso y la primera persona que amé. Siempre estuviste cuando te necesité, cogiéndome de la mano con amor hasta el final y siempre sabías cuándo necesitaba un abrazo. Estoy cada segundo contigo, mamá, en tu alma y tu corazón. Porque no me llevé tu corazón pero si dejé el mío contigo. Un día te cogeré de la mano y te llevaré al paraíso pero hasta entonces, mamá preciosa, cuando quieras verme solo tienes que cerrar los ojos y escuchar un susurro con lo último que te dije: 'Te quiero desde siempre y para siempre, mamá'". Esas palabras, según ha comentado la propia Ana, las lleva grabadas "a fuego", en su corazón.

"Quizás algún día vuelva a vivir cuando nos reencontremos, pero por si no lo hago, nunca olvides que ha sido y es un privilegio ser tu madre y que te quiero más que a mi vida", ha escrito la actriz para finalizar el emotivo texto que acompaña a una bonita fotografía de ambos en la que, cogidos de la mano, posan sonrientes ante la cámara.

La imagen que ha compartido Ana Obregón en sus 'stories' de Instagram. Redes sociales

La publicación ha conmovido ha gran parte de sus seguidores, quienes no han dudado en enviarle mensajes de cariño y apoyo en este día tan difícil. Destaca el comentario del que fuera su pareja y padre de Álex, Alessandro Lequio (60). "Siempre con nosotros", le ha escrito el italiano junto a uno de los hashtags que utilizan ambos en la mayoría de sus publicaciones: "Aless forever". Paloma Cuevas (48), Tamara Gorro (34), Paula Echevarría (43) o Pelayo Díaz (34) son otros de los rostros conocidos que también han comentado la imagen.

Además de esta desgarradora publicación, que Ana Obregón ha localizado "cerca del cielo", la actriz ha colgado en sus stories una bonita imagen que forma parte de la infancia de Álex y en la que ella aparece dándole un cariñoso beso. "Seré tu mamá eternamente", ha escrito para describir la instantánea que ya había compartido el fallecido empresario hace dos años.

La última felicitación de Álex

El 5 de mayo de 2019, Álex Lequio felicitaba a Ana Obregón por el Día de la Madre con una tierna imagen que acompañaba con el siguiente texto: "Que te voy a decir. Parece que con esto de 'los tirones en la espalda' nos ha tocado vivir pensando que cada día puede surgir un nuevo reto. Pues sírvanse los obstáculos, mi madre tiene superpoderes. Así que ná... Te felicito en un 15.3%. El resto del escrutinio me lo reservo para el día de la hermana, el día de la mujer trabajadora, el día de las estrellas, el día de las superheroinas y muchos otros días que no caben en este espacio. Si tienes una madre diez, es madre todos los días del año, no solo este".

La actriz, sin imaginar que esta sería la última felicitación pública que le haría su hijo por el Día de la Madre, le respondía: "Los superpoderes me los das tú cada día. Y sabes que juntos somos invencibles contra todo y contra todos. Te quiero".

