Merche y Arturo Requejo, un año después de su ruptura inesperada: así han cambiado sus vidas

Este domingo 2 de mayo se cumple un año desde que se hiciera pública, en el plató de Viva la vida, la ruptura de una de las parejas más sólidas, hasta esa fecha, del panorama nacional: la compuesta por la cantante Merche (46 años) y el exconcursante de Gran Hermano, Arturo Requejo (44). Ambos protagonizaban una historia de amor que duraba siete años y que se vio, si cabe, más fortalecida con la llegada de Ambika, la hija que adoptó la cantante y para la que Requejo ha sido como un padre. No obstante, el desgaste terminó por separarlos para siempre.

En realidad, pese a que la ruptura se conoció entonces, en pleno estado de alarma en el país, la pareja había decidido hacer vida separada en enero del pasado año. Ahora, un año después, JALEOS conoce detalles de cómo es la vida de ambos, por carriles completamente opuestos. Mucho han cambiado sus vidas en estos 365 días convulsos para todos. Según la información que se desliza de una fuente de total solvencia, la relación entre Merche y Arturo en la actualidad es "distante". No existe ningún tipo de comunicación. Los dos han dado carpetazo y pasado página. Sin rencores, pero cada uno por su lado.

Merche y Arturo en una imagen de archivo. Gtres

Esta persona, que los conoció bien en relación, sostiene lo "buenas personas que son, al principio no fue fácil para ninguno de los dos. Fueron siete años, con sus cosas malas, pero también buenas". Sin embargo, los últimos años había mucho de lo primero -"malos rollos y peleas"-, y poco de lo segundo, amor y buena sintonía. Aquello se trocó en insostenible y, con la discreción por bandera, como a Merche le gusta vivir su vida privada, decidieron separarse. Así estuvieron hasta mayo, cuando el huracán de Alexia Rivas (28) y con Merlos Place, estalló y le salpicó a Arturo Requejo. El motivo: el exconcursante tuvo que reconocer que había tenido, según él, un affaire con la que fuera reportera de Socialité. Un acercamiento meses atrás, por lo que no tuvo más remedio que confirmar el naufragio de su relación con la cantante de Si te marchas. Cuenta quien la conoce que fueron semanas "heavys" para ella, siempre tan reacia a abordar cuestiones personales en la prensa del corazón. Creía que todo se había ido recolocando en su vida cuando explotó de mala manera. "Aquello hubo que vivirlo, que todos sepan la realidad y con el plus del escándalo de Alexia", se apunta, para añadir: "La única preocupación de Merche era que su hija no se enterara de nada, que no le afectara en nada".

El tiempo ha ido pasando y, según la información que maneja este periódico, solo Arturo ha rehecho su vida: Merche sigue soltera y disfrutando de esta etapa junto a su familia, amigos e hija. "No es que esté cerrada a nada; si viene algo, estupendo, pero no es su prioridad. Han sido muchos años de relación, con altos y bajos, y ahora tiene claro sobre todo lo que no quiere", confía quien bien lo sabe. Además, está volcada en la música. La fuente con la que se contacta hace especial mención al dolor de Merche por la muerte de Álex Casademunt, expareja sentimental y gran amigo: "No te imaginas cómo lo ha pasado, horrible, fatal. Álex y ella tenían una amistad fortísima, que iba más allá de todo. Él la apoyó mucho cuando saltó la ruptura con Arturo".

Arturo haciendo yoga con su pareja Tamara.

Hablaban mucho, semanal cuando no diariamente. Tenían una conexión especial y Merche quedó "tocada", abatida con esa pérdida tan injusta. Por eso le va a dedicar una canción, un homenaje como él se merecía, titulado Este lunes. "Es una canción que tenía pensada desde hace tiempo. Estaba el esqueleto, le voy a hacer unos arreglos y dedicársela a Álex Casademunt. Lo estoy produciendo junto a Fidel Cordero y es una canción hecha por y para él. Cuando éramos pareja hicimos una canción juntos y ahora siento que está grabando conmigo. Será mi carta de despedida", aseguraba Merche hace unos días. Con respecto a Arturo Requejo, él sí rehizo su vida en septiembre de 2020. Tras ese verano, se volvió a ilusionar al lado de una joven llamada Tamara, profesora de yoga. Las alarmas saltaron cuando en sus redes no dejaba de compartir diferentes imágenes acompañado de la misma mujer y, finalmente, fue él quien despejó todas las dudas.

"Llevamos desde junio enamorados", aseguró en Outdoor, "compartimos las mismas ideas en cuanto a la vida". Tamara es instructora de yoga hatha y ashtanga en La morada de Letur, un hospedaje en Albacete en plena naturaleza dedicado al bienestar, donde Arturo vive y trabaja actualmente. Según la información que maneja este medio, "están muy ilusionados y planean tener hijos".

Su historia de amor con Merche

Merche y Arturo Requejo se conocieron en el año 2013 durante una fiesta organizada por Kiko Rivera (37). "Se enamoró locamente… y tímido yo, no le pedí salir hasta 11 de abril", aseguró el exconcursante de Gran Hermano cuando celebraban su sexto aniversario como pareja. Desde entonces, ambos se habían convertido en inseparables y eran una de las parejas más estables del panorama nacional. La gaditana desempeñó un papel clave en la retirada de Requejo del mundo mediático. Según él mismo contó, recibió muchos comentarios negativos cuando comenzó su relación con Merche en el año 2013: "La gente intentaba envenenar en las redes y nosotros queríamos tener la vida más tranquila posible. Decidí dedicarme a ella y a mi familia para estar más tranquilo".

En febrero de 2014, poco después de empezar juntos su proyecto más personal, Merche adoptó una niña de la india llamada Ambika. Tras seis años de espera y burocracia, la de Cádiz por fin tenía entre sus brazos a su pequeña, que ahora ya tiene casi 10 años. "Me encantan los niños y yo soy de una familia humilde y quiero ayudar a los demás. No me importa de dónde sea ni la edad. Mi madre me está apoyando muchísimo. Yo de niña decía que quería tener un orfanato y ayudar a los niños sin hogar. Esa idea es imposible, pero ahora sé que puedo aportar mi granito de arena", comentaba la artista en su momento.

