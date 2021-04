Ana Obregón, al ver la foto de su hijo: "Imposible borrar de la mente el dolor que llevo tatuado en mi alma"

El próximo 13 de mayo se cumplirá un año de la muerte de Álex Lequio. Un tiempo en el que, tanto Ana Obregón (66 años) como Alessandro Lequio (60), sus padres, han expresado su dolor a través de las redes sociales. Como en un ejercicio de desahogo público ante unos followers que han sabido darles respaldo ante una pérdida difícil de superar. La actriz, ha vuelto a hacerlo. Rescatando una imagen en la que su hijo aparece junto a Luna, la perra que falleció poco después de que se marchara Álex.

"Imposible borrar de la mente el dolor que llevo tatuado en mi alma. Daría mi vida por abrazarte aunque solo fuera una vez más. Buenas noches a los dos. ¡No me olvidéis, por favor! Os quiero desde siempre y para siempre", es el pequeño texto que acompaña a la imagen en Instagram y donde, además, se pueden leer varios hashtag. Entre ellos, por supuesto, ese #alessforever que acompaña tanto a sus publicaciones como a las de Alessandro desde que perdieron a su hijo.

Ana ha pasado unos días especialmente complicados. Su madre sufría un contratiempo de salud que le llevaba a estar una semana ingresada. A pesar de que Ana no quería que saliera a la luz, lo cierto es que se terminaba por publicar la noticia y ella recurría a Instagram para reconocer que Ana María, su madre, efectivamente, estaba hospitalizada. Lo hacía junto a una imagen cogiéndola de la mano y en la que explicaba cómo tener que pisar de nuevo ese centro médico, después del calvario atravesado por su hijo, no había sido sencillo: "Para mí, volver a ese hospital ha sido como una vuelta al infierno rememorando los últimos meses que pasé allí viendo sufrir a mi niño. Gracias a todos por interesaros por la salud de mi madre", se podía leer en esas líneas.

Tan solo unos días más tarde, Obregón celebraba que su madre estaba de vuelta en casa al lado de su padre. Y posteaba un tierno vídeo en el que se besaban y al lado que manifestaba que era el primer día, después de un año entero, en el que no lloraba de rabia ni de tristeza. "Hoy se me saltan las lágrimas de emoción no solamente porque estés de vuelta en casa, mamá -eres una campeona-, sino también por ese amor infinito de casi 67 años que hay entre papá y tú", se leía junto al vídeo. Y añadía: "Gracias a los dos por este momento que guardaré bajo llave en mi corazón y que hoy comparto con vosotros como agradecimiento por interesaros por la salud de mi madre y apoyarme con tanto cariño siempre".

