La madre de Ana Obregón, ingresada de urgencia en una clínica de Madrid

Los últimos días no están siendo fáciles para Ana Obregón (66 años). Poco antes de que se cumplieran 11 meses del fallecimiento de su hijo Álex, su madre, Ana María, ha sido ingresada de urgencia en una clínica de Madrid.

Según informa Semana, fue el pasado fin de semana cuando la madre de la actriz llegó al centro, donde ha permanecido acompañada todo el tiempo por sus hijas. De acuerdo con la revista, Ana Obregón y sus hermanas, Amalia y Celia se turnan para evitar que Ana María no se quede sola ni un instante y así, estar muy pendiente de su evolución que, hasta ahora, parece favorable.

Portada de la revista 'Semana'.

Susana Uribarri, representante e íntima amiga de la bióloga, ha sido la que ha dado la última hora del estado de salud de Ana María. "Gracias a Dios de momento no tengo ninguna noticia grave, espero que todo bien". Tranquila y evitando entrar en detalles de cómo está Ana Obregón en este complicado momento ha añadido: "Está ingresada, pero esperemos que no vaya a más. No sé nada de que vaya a ser un desenlace malo. Que se quede en un susto de personas de esa edad". De hecho, no es la primera vez que la madre de la actriz sufre un bache de salud. En 2015 estuvo ingresada por un derrame cerebral y en 2017 por un problema cardíaco. De ambas salió exitosa.

En conversación con los medios de comunicación, la representante de la actriz también ha confirmado que el ingreso de Ana María nada tiene que ver con la Covid, un hecho poco probable, teniendo en cuenta que tanto ella como su marido recibieron la vacuna hace unas semanas.

Ana Obregón celebró la vacunación de sus padres el pasado mes de febrero. Instagram

Fue el pasado 26 de febrero cuando la intérprete, muy emocionada, desveló en sus redes sociales que sus padres, Antonio García y Ana María Obregón, de más de 90 años, habían sido vacunados contra la Covid-19. Feliz y aliviada, a través de un story de Instagram en el que sus progenitores posaban para la cámara sonrientes y cogidos de la mano, la bióloga escribía: "¡Por fin vacunaron a mis padres!"

Días antes, la presentadora también celebraba públicamente los 95 años de su padre. Como ya es costumbre, tanto en el aniversario de él como en el de su madre, publicaba una imagen casi idéntica. En dicha instantánea se podía ver a la actriz con una amplia sonrisa, algo que, desde hacía meses, cuando falleció su hijo, se ha dado en contadas ocasiones. Para describirla, escribía: "Muchas felicidades papá. Hoy cumples 95 años de la mano del amor de tu vida por casi 68 años. Daría el resto de mi vida por poder celebrarlo todos juntos, como siempre, pero estoy segura de que alguien desde el cielo te está cantando cumpleaños feliz. Alguien que te admiraba y te quería muchísimo como todos tus hijos, nietos y bisnieto".

En los últimos tiempos, tras la pérdida de Álex Lequio el 13 de mayo de 2020, Antonio y Ana María se han convertido en el principal bastón de la actriz, quien ha estado muy pendiente de su estado de salud. Por ello, e independientemente de su tristeza por haberse cumplido 11 meses del fallecimiento de su hijo, hoy permanece al lado de su madre, esperando por su pronta recuperación.

