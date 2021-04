Ana Obregón, 11 meses sin Álex Lequio: "Cada día es un día menos para estar juntos en el paraíso"

La actriz Ana García Obregón (66 años), como cada día 13 desde que su hijo Álex Lequio falleció, ha querido recordarlo a través de sus redes sociales. Este martes se cumplen 11 meses de la pérdida del único hijo de la presentadora junto a Alessandro Lequio (60). Una fecha dolorosa y marcada a fuego que Ana Obregón ha querido subrayar y homenajear de un modo muy especial, aprovechando que este 13 de abril es el Día Internacional del Beso: publicando un emotivo vídeo en su Instagram en el que aparecen imágenes de momentos inéditos entre madre e hijo; de besos, de abrazos, de navidades, de reportajes gráficos y de eventos familiares.

Mientras estas escenas se suceden, de fondo se escucha suavemente la emblemática sintonía de Phil Collins (70), Another Day in Paradise. No cabe duda de que se trata de otro regalo que García Obregón manda al cielo, bajo el siguiente mensaje: "11 meses sin ti. 11 meses brillando cada día más intensamente en la eternidad. 11 meses plagados de miles de besos eternos que revivo cada segundo para seguir respirando. 11 meses en los que cuento cada día, porque cada día es un día menos para estar juntos en el paraíso". Un desgarrador mensaje que cierra con los siguientes hashtag: "#11meses #diadelbeso #besoseternos #alessforever".

Este post es el último de muchos. De hecho, desde que partió Álex aquel trágico 13 mayo de 2020, la actriz y presentadora se ha valido de sus redes sociales casi siempre y diariamente para recordar a su vástago. Todo lo hace por y para él. La última vez que le dedicó una reflexión fue la pasada Semana Santa. Ana admitía que no le gusta la Pascua, precisamente porque en ese contexto, el 23 de marzo de 2018, fue cuando a Álex le diagnosticaron el sarcoma de Ewing que acabó con su vida dos años y dos meses después. "No me gusta la Semana Santa. Recuerdos que me rompen aún más por dentro. Hace tres años en Semana Santa te diagnosticaron cáncer y el año pasado en el hospital me diste la lección de vida y amor más duro que nadie pueda imaginar", escribió Ana.

"Dicen que la cicatriz es el lugar por donde entra la luz. Me imagino que algún día mi corazón, cuando deje de sangrar lágrimas, cicatrizará, y ese día renaceré llena de tu luz. Mientras tanto leo, medito, me desmaquillo la cara y el alma y te echo insoportablemente de menos. Pero tengo las fuerzas suficientes para desearos (a pesar de todo lo que estamos viviendo) una Semana Santa llena de amor y salud. #SemanaSanta #AlessForever", redactó la actriz.

En lo que respecta a Alessandro Lequio, sigue manteniéndose en la línea de la discreción y el silencio cuando se trata de un tema tan delicado como el fallecimiento de su joven hijo a la edad 27 años a causa de un cáncer. Sin embargo, el aristócrata italiano sí utiliza sus redes sociales, de cuando en cuando, para dar salida a unos recuerdos junto a él. Fotos familiares, íntimas, inéditas y hermosas que publica para deleite de sus seguidores y que le sirven, como también le sucede a Obregón, como catarsis para desahogase de alguna manera.

La triste pérdida de Álex

La actriz Ana García Obregón con su hermana Celia y Carolina Monje durante el funeral de Álex Lequio en Alcobendas. Gtres

El 13 de mayo del pasado año 2020, Álex Lequio García, único hijo en común entre Alessandro Lequio y Ana García Obregón, fallecía en un hospital de Barcelona a la edad de 27 años a causa de un tumor conocido como sarcoma de Ewing. El exitoso empresario, querido y admirado por todos y famoso antes de nacer por sus celebérrimos progenitores, se encontraba ingresado en una clínica privada donde la enfermedad, finalmente, le ganó el pulso dejando conmocionado a todo un país y con el corazón roto en mil pedazos a familiares, amigos y a su novia, Carolina Monje.

Días atrás, la diseñadora de moda y directora de un hotel en Ibiza se encuentra inmersa en sus nuevos proyectos laborales, pero siempre tiene a Álex presente. Y también a los padres de él, Alessandro y Ana. Carolina tuvo que decir adiós para siempre al hombre que amaba, tras más de un año librando junto a él la peor de las batallas. La joven lo despidió públicamente a través de una extensa y emotiva carta en la que reflejó el gran amor que ambos se profesaban: "Gracias de todo corazón por estos casi dos años contigo, los mejores años de mi vida. Doy millones de gracias a la vida y a ti por haberme brindado la oportunidad de conocerte y compartir cada instante desde entonces".

