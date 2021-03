Rocío Flores se despide de Olga Moreno, su 'otra madre': un abrazo y un significativo mensaje

Ha pasado una semana desde que Mediaset, una vez emitidos los dos primeros capítulos de Rocío, contar la verdad para seguir viva, despidiera de manera fulminante a Antonio David Flores (45 años). En ese momento, se empezó a dudar de que su mujer, Olga Moreno (45), fuese a participar en Supervivientes. Su fichaje se había anunciado días antes y el movimiento de la cadena sembraba el rumor de que ella podría dar marcha atrás. Pero no. Olga estará en Honduras.

La hija de Antonio David, Rocío Flores (24), se ha despedido de ella en las últimas horas con una imagen y unas palabras muy significativas en su cuenta de Instagram. Porque, exactamente siete días antes de que haya compartido este Stories en Instagram, denunciaba públicamente que en Telecinco no le habían dado la posibilidad de entrar en directo para matizar algunas de las palabras de su madre, Rocío Carrasco (43), y para tratar, una vez más, de tender un puente hacia ella y poder tener una conversación tras ocho años sin tener contacto.

"Ahora sí, comienza tu aventura. Disfruta de los Cayos Cochinos al máximo", se puede leer sobre una foto en la que la joven hunde su cabeza en el pecho de Moreno mientras se dan un abrazo. Un gesto más que significativo y que refleja, de nuevo, cómo para ella Olga ha supuesto esa figura materna que ha echado en falta durante años. Una manera de responder, sin alusiones, al discurso que Carrasco ha realizado en la docuserie en el que se lamenta por haberse perdido muchos momentos importantes de la vida de Rocío y de David (22), su hijo, durante estos años. Hace unos días, JALEOS hablaba de la suerte de crisis que sufrió Olga Moreno tras la emisión del documental y el posterior despido de su marido de Telecinco. No quería dejar solo a Antonio David ante las complicadas semanas que se avecinan.

Así lo explicaba una fuente a este medio: "El problema es que ella conoce a David y no quiere dejarlo ante este marrón. Sabe que va a tener la cabeza más en España que en el concurso". Y añadía: "Ella es una madraza, tanto con su Lola como con Rocío y David, y una mujer que siempre antepone a los suyos, y así lo hará esta vez. A su entorno no ha comunicado otra cosa que su viaje a Hondura". Así será, Olga Moreno, como el resto de concursantes, pondrán rumbos a Honduras en las próximas horas.

Carrasco habla de su hija Rocío

Este pasado domingo, en la serie documental Rocío: contar la verdad para seguir viva, la hija de La más grande aborda el embarazo y nacimiento de su primera hija, Rocío. Con lágrimas en los ojos y una sonrisa, así lo recuerda: "Fue uno de los días más felices de mi vida. Con 18 años iba a cumplir uno de mis sueños. Iba a tener un hijo. Para mí era lo más importante y lo más grande que me podía pasar". Sobre la figura paterna, aseveró: "Era una muñeca. Nació preciosa. Él estaba feliz, loco de contento. No sé si fue el día más feliz de su vida. Pero el día que se aseguró el futuro sí".

En el documental, Rocío habla de cómo era su día a día al lado de su pequeña, de la que apenas se separaba: "Yo me pasaba el día con la niña y hacía absolutamente de todo. Era la mujer más feliz del mundo. Era una sensación de felicidad absoluta. Estaba completa. Siempre me voy a considerar una buena madre. Pasó a ser lo más importante de mi vida. Era una niña maravillosa y que moría con su madre. Me sentía querida por ella y yo era la mujer más feliz del mundo. Cuando era pequeña, yo era muy feliz". De momento, Rocío Flores ha optado por dar la callada por respuesta, aunque en las últimas horas se la ha visto abatida y superada por las circunstancias.

