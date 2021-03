Las lágrimas de Lydia Lozano tras la muerte su hermano: "Pensábamos que iba a salir de esta"

Una semana después de la muerte de su hermano, Lydia Lozano (60 años) ha reaparecido. La colaboradora, a quien no le gusta hablar de su familia, se rompía este lunes, 29 de marzo, al recordarle ante la audiencia de Sálvame. Era Carlota Corredera (46) quien explicaba cómo ha sido su madre quien ha empujado a la colaboradora a regresar a su puesto de trabajo, a pesar de estar escasa de fuerzas para ponerse, de nuevo, delante de las cámaras: "Mi madre me ha dicho: 'Tienes que darle normalidad y me haría mucha ilusión verte, y así encaminar nuestra vida'".

Lozano, que siempre ha sido fácil para la lágrima, continuaba: "Mi hermano ha estado 45 días ingresado por Covid, aquí lo sabían todos mis compañeros, todo Telecinco. Nunca dijimos nada porque pensábamos que iba a salir de esta. Me llamó mi hermana y me dijo: 'Nos han llamado del hospital, voy a ir a ver a Jorge. Tú vete con mamá". Así recordaba cómo fue avisada el pasado lunes 22 de marzo, tan solo un día después de que Lydia ocupase su silla en el debate durante la emisión de los dos primeros capítulos de Rocío: contar la verdad para seguir viva.

"Va a hacer un año desde que empezó la pandemia, y lo ves en las noticias y oyes... Y he perdido amigos por el coronavirus, pero no piensas que te va a tocar de cerca. Ves las noticias y dices: 'Dios mío, la gente no se da cuenta de lo que estamos viviendo'. Porque te puede tocar un cáncer, un accidente, un infarto... pero es que en esto están tan perdidos, porque ningún caso es igual. Ves las noticias y que la gente no tenga la capacidad de quedarse en casa o de darse cuenta de que no", se lamentaba rota en llanto ante sus compañeros.

Lydia Lozano, rota en llanto, en su vuelta a 'Sálvame' tras la muerte de su hermano.

"No es solo la tristeza de la muerte, son los 45 días de lucha en la UCI... Jorge, hoy sí voy a hablar de ti. Es muy triste ver en el tanatorio ese cartel de que tan solo podían juntarse 25 personas. Porque hubiesen ido cientos y cientos de personas al tanatorio, porque era una persona tan querida...", continuaba con ese desahogo antes de comenzar con los agradecimientos a todos los que han estado a su lado durante ese duro mes y medio: "Quiero dar las gracias a mi ángel de la guarda, Javier, que no nos conocemos... Y, tengo que decirlo, al marido de Belén Esteban, que ha sido "otro ángel de la guarda". A todo el mundo de Telecinco que ha estado pendiente, porque es muy complicado tener noticias cuando alguien está en la UCI... Y a todos los artículos tan bonitos que le han dedicado a mi hermano, porque era alguien tan grande...".

Sus discusiones por 'Sálvame'

Con mucho cariño, Lozano explicaba cómo Jorge, tras 25 años como catedrático en la Universidad Complutense de Madrid, se iba a jubilar. Y cómo "es muy bonito la cantidad de gente que trabaja en Telecinco y que me han hablado de que mi hermano les había dado clase". Tratando de darle un tono menos dramático, Lozano recordaba: "Como decía un alumno suyo, eran muy divertidas las discusiones que teníamos por Sálvame. Decía en casa que yo era una niña adoptada, que no teníamos el mismo ADN. Cuando empecé en Tómbola le decía a mi madre: 'Dime que es adoptada. ¿Ha estudiado periodismo para acabar en ese programa?'".

Jorge, hermano de Lydia Lozano, en una imagen de las redes sociales.

Carlota le preguntaba por cómo se encuentra su madre en estos momentos, después de haber perdido a un hijo: "Imagínate... El día que fallece... Son 45 días diciendo: 'Va a salir, Jorge se lo merece'". Lydia regresaba a las lágrimas y, mirando a cámara, se dirigía a ella: "Mucha fuerza mamá, te necesitamos". Y regresaba a los agradecimientos: "Muchas gracias al equipo médico de la UCI de la Jiménez Díaz, porque sé que han hecho todo lo posible, pero no se sabe todo de la Covid".

"Lydia ha estado durante muchos días viniendo aquí y tengo la imagen de verla destrozada y, mientras sonaban los secadores en maquillaje, ver cómo se derrumbaba, porque aquí no tenía que estar aparentando", apostillaba Corredera, poniendo en valor la entereza con la que ha afrontado la situación. "La gente, que se cuide mucho y que sean responsables", lanzaba Lydia el mensaje antes de sentarse al lado de sus compañeros para hacer lo que más le gusta en la vida: trabajar en televisión.

Un comienzo de año complicado

No está siendo un arranque de 2021 sencillo para ella ni para su familia. El pasado 23 de febrero, Lozano se sometía a una intervención en las cervicales. Una operación que entrañaba sus riesgos y ante la que no escondió que tenía miedo de que pudiera dejarle secuelas. Además, se dio la circunstancia, tal y como sus compañeros se han encargado de recalcar, de que Jorge ya estaba ingresado en la UCI luchando contra el coronavirus. O lo que es lo mismo: su madre tuvo que hacer frente al escenario de tener a dos de sus hijos hospitalizados a la vez.

Charly junto a Lydia el día que ella ingresó para su intervención de cervicales. Gtres.

Para Lydia, que ha visto de nuevo cómo la tragedia tocaba su vida, su marido, Charly (69), se ha convertido en su apoyo en estos complicados momentos. Él fue quien entró a su lado en el hospital hace poco más de un mes. También, quien ahora le hace de soporte mientras pasa el duelo tras la partida de Jorge.

