Lydia Lozano, muy preocupada por su hermano enfermo de Covid: "Tiene miedo a que le ocurra algo"

Lydia Lozano (60 años) continúa con su recuperación tras haberse operado de las cervicales hace unas semanas. Sin embargo, no están siendo buenos días para la colaboradora de Sálvame, pese a que su salud cada día es mejor. Lozano está muy preocupada por uno de sus hermanos, Jorge, quien está enfermo de Covid-19 y lleva más de un mes ingresado en el hospital, tal y como asegura Informalia.

Según este medio, que se ha puesto en contacto con el entorno de la televisiva periodista, Lozano está "está muy preocupada y muy pendiente de él. Está fastidiada y se le nota. No está del todo feliz. Tiene miedo a que le ocurra algo". La situación de su hermano, catedrático de Periodismo de la Universidad Complutense, es "complicada", tal y como sostiene el citado portal. Esta situación se ve agravada ante el hecho de que Lydia no pueda estar junto a su hermano todo el tiempo que le gustaría, como medida de prevención ante el coronavirus.

Lydia Lozano en una imagen de archivo. Gtres

Pese a este delicado momento para Lozano, lo cierto es que no ha dejado de acudir a su puesto de trabajo en Sálvame y ha demostrado una gran profesionalidad ante las cámaras, pues muy pocas personas conocen este doloroso asunto familiar. En otro orden de cosas, fue el pasado 23 de febrero cuando Lozano ingresó en el hospital para someterse a una operación de las cervicales. "Mañana me someto a una operación y estoy nerviosa". Así de rotunda desveló que tenía que pasar por quirófano y que la situación le causaba una enorme intranquilidad. Máxime cuando ha mostrado públicamente, en reiteradas ocasiones, el miedo que tiene a los médicos.

"De momento tengo que estar allí dos días, pero cuando hablé con el médico me fue a explicar lo que tenía y le dije que no me contase nada", añadía desde el plató de Sálvame ante la mirada de Carlota Corredera (46) y justo antes de explicar cómo habían comenzado las molestias: "Al principio pensé que era porque se me quedaban dormidas, pero llegó un momento en el que cogía un libro y no lo sentía". La operación fue bien y Lydia abandonó el hospital a las pocas horas.

Charly, fiel compañero

Lydia Lozano y Charlie entrando en el hospital donde fue intervenida. Gtres

La colaboradora de Mediaset, que lleva más de tres décadas casada con Carlos García-San Miguel y Rodríguez de Partearroyo (ese es el nombre oficial y completo que figura en el DNI de él), siempre ha tratado de preservar la intimidad del arquitecto, que vive completamente alejado de todo lo que tenga que ver con los medios de comunicación.

De hecho, él ha tratado de persuadir a su esposa para que se aleje del plató de Sálvame. Sobre todo tras esas tardes tensas en las que Lydia ha acabado llorando al tocarse temas delicados (la mayor parte de las veces, por esa pesadilla con nombre propio que le persigue y que va y vuelve de manera recurrente: Ylenia Carrisi). Pero la pasión de Lozano por el trabajo (por su trabajo) es más fuerte. Hasta el punto de que, a punto de meterse en el quirófano, manifestaba tajante: "Si en tres días puedo volver, vuelvo". Y él, lo respeta.

Tanto, que ha llegado a aparecer, por sorpresa, en ese escenario del que procura apartarse. Fue en diciembre de 2018, coincidiendo con el cumpleaños de Lydia. Charly le llevó un enorme ramo de rosas, demostrando que su amor es más fuerte aún que el miedo a que esa pequeña aparición diera a pie a que se ahondara en una vida cerrada de manera hermética a los focos.

