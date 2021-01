Mabel Lozano, sobre su cáncer de mama: "Lo he pasado y tengo muchas ganas de vivir"

Mabel Lozano (53) vivió uno de los años más complicados de su vida en 2020, al desvelar en pleno confinamiento por el coronavirus que había sido operada de urgencia de un cáncer de mama. Por suerte, la enfermedad fue descubierta a tiempo y, plenamente recuperada, la actriz ha comenzado 2021 de la mejor manera posible; nominada al Goya a Mejor Documental. La directora, pletórica, hace balance de los últimos meses y confiesa cómo afronta esta nominación que podría darle su primer 'Cabezón' el próximo 6 de marzo en Málaga.

Recuérdenos el documental por el que está nominada.

Estamos nominadas por el documental Biografía del cadáver de una mujer que es la historia real de una mujer víctima de trata, cómo fue cazada en Colombia, trasladada, explotada en un club, fue valiente, denuncio al proxeneta que la había explotado y este desde la cárcel sacó 10.000 euros de otro prostíbulo que nunca se cerró y la asesinó a tiros delante de su hijo.

¿Cómo le llegó esta historia?

Me llegó a través de Miguel el músico con el que yo había trabajado durante mucho tiempo, un exproxeneta sentenciado y condenado. Ni si quiera la ley de testigos protegidos en nuestro país funciona, son mujeres vulnerables frente a mafias, hemos hecho una investigación y hemos rescatado 44 nombres de mujeres asesinadas en situación de prostitución.

Mabel y su pareja el productor Eduardo Campoy en un estreno en 2018. Gtres

Esto en España.

Sí, además los medios de comunicación siempre titulan 'prostituta abatida a tiros' como si prostituta fuera un género, nunca escuchamos un albañil asesinado a cuchilladas. Es un homenaje a las mujeres para que sus nombres no los borre la historia, pero también para que efectivamente nos demos cuenta de la laxitud de leyes que hay en nuestro país. No era una venganza sin más, era una advertencia a otras mujeres para que no denuncien. Estamos muy contentos de esta nominación, es mi tercera nominación a los Goya, muy contenta y muy feliz.

¿Cómo ha sido este año para usted con todo lo que ha pasado?

Yo este año he tenido un cáncer de mama, he luchado contra otro bicho que convivía conmigo sin yo ser consciente de que estaba ahí. Ya está, lo he pasado y con muchas ganas de vivir, dando gracias a la vida todos los días, levantarme y decir qué maravilla. Estamos en una situación tremenda pero la vida siempre se hace hueco y esto se terminará por eso celebramos aquí la importancia de la cultura, que no puede parar.

¿Cómo se lo detectó? ¿En qué momento está?

Me lo detecté, me operaron de urgencia en plena pandemia con los hospitales llenos de Covid, sola, me mandaron a casa y he tenido proceso de radio. Ahora estoy bien, con las mismas fuerzas, con las mismas ganas.

[Más información: Mabel Lozano explica su operación: "Me he rejuvenecido la vagina para no renunciar al placer"]