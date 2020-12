Susanna Griso, a Carolina Herrera: "Algunas mean tanta colonia que deberían embotellarla y venderla"

Carolina Herrera (81 años) ha dado mucho que hablar en los últimos días. ¿La razón? Una controvertida declaración que hizo hace dos años en una entrevista con el diario británico Daily Mail y que recientemente ha rescatado Vanidades. Sus palabras han causado tal impacto, que la diseñadora se ha convertido en trending topic y ha recibido todo tipo de críticas. Icluso, de personalidades como Susanna Griso (51).

"Solo las mujeres sin clase llevan el pelo largo a partir de los 40 años", dijo en su entrevista la venezolana, quien también apuntó que algunas prendas como las minifaldas, los vaqueros y los bikinis solo podían usarlas las más jóvenes. Ella, de hecho, no las luce desde hace muchos años. "Yo los dejé a finales de los 40, principios de los 50. No uso vaqueros porque son para gente joven", aseguró. Susanna Griso, indignada ante estas declaraciones, no dudó en pronunciarse al respecto este miércoles, durante la emisión de su programa, Espejo Público de Antena 3.

Carmen Lomana y Susanna Griso opinando sobre las palabras de Carolina Herrera. Antena 3

"La elegancia es tratar a la gente con humildad, sean de donde sean y provengan de la clase social que sea. Yo creo que hay algunas que mean tanta colonia que deberían embotellarla y venderla", expresó la presentadora. Su opinión la sostuvo su entrevistada, Carmen Lomana (72), quien defendió que nadie debe limitarse por su edad y que las mujeres son libres de lucir aquella prenda que las haga sentir bien. La televisiva, incluso, se atrevió a criticar el estilo que luce hoy en día la diseñadora. "Lleva una imagen aburridísima desde hace mucho tiempo. Ahora Carolina Herrera no es un icono de estilo", aseguró.

A la vez que critico a la empresaria venezolana, Carmen Lomana, que también ha sido objeto de críticas por usar bikini en vez de bañador, hizo alarde de su propio estilo y de su figura. "Muchas de 18 querrían tener mi cuerpo. No es cuestión de edad, es cuestión de no tener lorzas. Yo me pongo lo que me da la gana", expresó la de León, quien recibió todo el apoyo de Susanna Griso y los colaboradores de Espejo Público.

Carolina Herrera, en la Fashion Week de Nueva York. Gtres

Críticas a las 'influencers'

Durante su conversación con el Daily Mail, Carolina Herrera también dio su opinión sobre las influencers. "Lo peor son las mujeres que salen casi desnudas. Las influencers no marcan el estilo de la moda, solo tienen el estilo del dinero", dijo entonces la diseñadora venezolana, quien reiteró su opinión hace poco más de un año, durante un evento celebrado en Colombia.

"Las influencers son algo que parecen muy importante. Yo no lo entiendo mucho. Ellas no tienen su estilo. Ellas se ponen lo que le den para un show", comentó en la segunda edición del Latin American Fashion Summit, celebrado en Cartagena, Colombia. "Las influencers, para mí, no son el estilo de la moda, son el estilo del dinero", añadió en ese momento la diseñadora, provocando que la mayoría de los asistentes al evento estallaran en aplausos. Sin embargo, al igual que ha ocurrido ahora, cuando Vanidades ha traído de vuelta a la actualidad su entrevista con el diario británico, sus palabras fueron objeto de críticas y generaron una polémica en torno a estas profesionales de las redes sociales. Para la venezolana, que realizó su primera colección de moda en 1981, "no importan si las influencers llevan o no tu ropa, lo que importa es si los clientes la compran".

