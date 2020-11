Julián Muñoz se hace el malito como si se estuviera 'muriendo' para no ir al juez, pero va a comprar tabaco

Julián Muñoz (72 años) no se ha presentado en la mañana de este lunes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga, donde debía sentarse en el banquillo al lado de Juan Antonio Roca, tal y como le había requerido el juez del Caso Malaya, José Godino. En el exterior de la Ciudad de la Justicia había gran expectación esperando al exedil.

Todos querían preguntarle por sus suculentas declaraciones en el programa de Goyo González (58), Huellas de elefante, donde lanzó dardos punzantes a su expareja Isabel Pantoja (64). Todos los periodistas asentados en la sede judicial deseaban saber más sobre los detalles y objetos que Julián Muñoz vio en Cantora. En el programa madrileño, el exedil, sin pelos en la lengua, afirmó que había visto personalmente "algunos de los trastos de torear de Paquirri en una habitación de la finca".

Pero los reporteros no pudieron preguntar. Julián se ha quedado en casa. Aunque se pasea con su coche de alta gama por Marbella y anda como cualquier ciudadano por el pueblo, al magistrado que instruyó el Caso Malaya le ha llegado una misiva de los abogados de Muñoz, en la cual alegan que el exedil no podría presentarse en la sala "debido a su delicado estado de salud".

Mientras 12 acusados se sentaban en el banquillo, capitaneados por José Antonio Roca, la silla de Julián quedaba vacía, y él entraba por videoconferencia. El exalcalde de Marbella ha reconocido los delitos de fraude y prevaricación que se le imputaban, en relación a varias operaciones urbanísticas en Marbella. La Fiscalía Anticorrupción le ha pedido doce meses de prisión y cinco años de inhabilitación por prevaricación administrativa y urbanística.

El presidente del Tribunal, José Godino, fue nombrando uno a uno a los acusados para comprobar si se conformaban con la pena, y todos ellos han dicho que sí. Pero Julián Muñoz, desde la pantalla, tras expresar su conformidad, ha solicitado si se podía hacer algo para que le suspendieran ya la ejecución de la pena, la cual afecta a su libertad condicional. El togado, un tanto extrañado, le ha informado que debe ser su abogado quien presente la petición en un escrito.

El entorno del exnovio de la tonadillera ha hablado en varias ocasiones de su delicado estado de salud. Mayte Zaldívar (63) declaraba lo siguiente: "Estoy preocupada por él, vive con una de mis hijas. Al ser paciente de alto riesgo está encerrado en una habitación. En la vivienda se han limitado al mínimo los contactos para evitar un posible contagio por Covid-19. No sale para nada y sólo tiene acceso a una terraza".

Sin embargo, la realidad demuestra todo lo contrario, y se ve cómo Julián entra y sale cuando le da la gana. Como muestra, la bronca descomunal que tuvo con unos reporteros que le sorprendieron en la calle y no quería que le grabaran. También su hija pequeña, Elia, habló de cómo evoluciona la salud de su padre: "Ahora con el tema del coronavirus intenta llevar una vida más comedida. Sigue delicado de salud… Tiene que tomar muchas más precauciones que el resto. Es paciente de riesgo y mi padre por las enfermedades más. Al tener enfermedades respiratorias, tiene que andar con mucho más cuidado".

No obstante, Julián Muñoz es el mejor cliente del estanco de al lado de su casa, donde se compra cada día un paquete de cigarrillos, algo no muy recomendable para alguien con ese tipo de dolencias respiratorias. Desde que este medio publicó el vídeo de la salida nocturna de Julián Muñoz bailando sevillanas, por el cual el Juez de Instituciones penitenciarias lo devolvió a la cárcel, aduciendo que sus dolencias no eran tan graves, el exedil se cuida de que no le vean en situaciones comprometidas.

Desde que la Justicia le permitió su libertad, a pesar de quedarle 10 años para concluir su condena, el exalcalde muestra un aspecto formidable. Y, sobre todo, se cuida de los "ambientes contaminados" de los juzgados, tal y como ha demostrado este lunes sin asistir presencialmente a la vista oral.

10 años de condena por cumplir

El juez de Vigilancia Penitenciaria sigue de cerca la vida de Julián Muñoz. Él es que el define el régimen y dónde tendrá que cumplir los 10 años que aún le restan de condena por el caso Blanqueo, la pieza separada del caso Malaya y otros delitos derivados de su gestión como alcalde. El expolítico siempre recalca en cualquier conversación que su comportamiento es ejemplar desde que salió de la cárcel de Alhaurín y que son los medios de comunicación los que han hecho creer que ha llevado una vida de excesos. Entre ellas, sus imágenes en los chiringuitos, en las playas tumbado en hamacas, las del salón de rayos uva o las del baile de las famosas sevillanas que público este medio en exclusiva y por las que tuvo que volver a prisión.

Sus polémicas sevillanas

A finales de enero de 2018, Julián vio truncada la libertad que le había otorgado la Audiencia Nacional para que cumpliera el resto de sus condenas en su vivienda por motivos de salud. Y es que, volvió a prisión tras la publicación en exclusiva en EL ESPAÑOL de un vídeo en el que se lo podía ver bailando sevillanas de madrugada en el Pub Trafalgar de Calahonda. En otras ocasiones se le veía en el Víctor Beach de la Milla de Oro de Marbella. Este establecimiento era un habitual suyo, pero dejó de frecuentarlo con cierta asiduidad cuando una de sus últimas visitas salió incluso en los informativos de televisión ya que le pillaron los paparazzi en pleno baño de sol y hamacas.

Lo cierto es que tras la publicación del vídeo, y antes de reingresar en el centro penitenciario, el mismo Julián Muñoz mostró su arrepentimiento ante la prensa diciendo: "Voy tirando. Intentando recuperarme de todas las enfermedades irreversibles y graves que no tienen cura. Me he equivocado y me arrepiento".

Eso sí, insistía en su comportamiento ejemplar: "En nueve años que llevo en la cárcel no tengo ningún parte. No hay ninguna norma que me haya saltado. A mi parecer, he tenido un comportamiento ejemplar", continuaba para rematar: "Asumo mi responsabilidad, pero me cuesta porque esto ha sido un palo".

