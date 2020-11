Nuria Fergó: "Tuve una experiencia bastante dura a nivel personal y ese golpe me paralizó"

Radiante, feliz, pletórica y... enamorada. Nuria Fergó (41 años) se encuentra en uno de los momentos más dulces y gloriosos de su vida. No sólo en el ámbito personal, sino también en el laboral. La artista está de enhorabuena por poder cantar a los cuatro vientos que tiene nuevo single y fecha para su próximo álbum de estudio: primavera de 2021.

Quererme solo yo es el flamante sencillo que la malagueña dedica en cuerpo y alma a sus fans. Una balada compuesta por la cantautora Vega (41) y que refleja verso a verso, según declara ella misma a este diario, una experiencia amorosa que marcó su existencia para siempre. El videoclip para Quererme solo yo, grabado en Rincón de la Victoria, en Málaga, saldrá a la luz a las 12 horas de la noche de este jueves 26 de noviembre.

JALEOS de EL ESPAÑOL se ha citado con la cantante y con ella hablado sobre música, amor, televisión y, cómo no, su recordado paso por la primera edición de Operación Triunfo.

Hable de Quererme solo yo

Quererme solo yo es un single que pensé hacer para regalárselo a mis fans, para que se les haga un poco más amena la espera de mi próximo disco, que saldrá el año que viene. El disco no tiene nada que ver con lo que he hecho hasta ahora. Como el confinamiento ha atrasado todo, pensé, "voy a hacer una canción cantada con mi estilo andaluz, que yo sé que a ellos les gusta para que tengan algo mío mientras tanto".

La autora de la canción es Vega, ¿verdad?

Sí, se me ocurrió la idea de llamar a Vega en el confinamiento. Me puse en contacto con ella por las redes porque yo no tenía ni su teléfono. Le dije "necesito un temazo y sé que lo vas a hacer". Así se lo dije. Ella me dijo que estaba encantada y que le tenía que contar qué quería contar yo. Hicimos una llamada de dos horas, la puse al día y me dejó sorprendida porque cuando escuché la canción... la ha escrito ella, pero es como si la hubiera escrito yo. La ha hecho perfecta.

La artista malagueña presenta 'single' 'Quererme solo yo'. Javier Salas

¿Tiene un sentido autobiográfico?

La canción es mía. La historia es mía. Es una vivencia mía de una relación que yo he querido contar porque para mí ha sido muy bonita. Ha tenido sus cosas buenas y malas. Lo viví intensamente: lo bueno y lo malo, pero tiene una lectura. Una valora por qué ha pasado esto y lo otro y al final de todo la conclusión es que necesitaba quererme yo. Me la ha escrito Vega, pero es mi historia. No se ha inventado ni una palabra. En cada línea ha explicado todo lo que le he dicho.

¿Es una relación desconocida para el ojo público?

No, es una relación conocida. Mis relaciones son conocidas. No he dicho de quién es... un amor. No voy a decir nada más. ¡No se lo he dicho ni a esa persona!

¿Es usted de las que piensa que para querer a alguien, querer de verdad, primero hay que tener el alma llena de amor propio?

Sí. Te lo puedo asegurar al cien por cien. Como una no esté bien, busca en los demás lo que una quiere. El otro no te tiene que dar lo que a ti te falta, tú tienes que estar bien contigo mismo, si no, siempre te va a fallar el otro. Para eso sirven las experiencias, para que tú mismo te conozcas y sepas lo que quieres y lo que no quieres.

¿Ha sido justo ahora cuando ha dado ese golpe en la mesa o siempre ha pensado así?

A ver, yo tuve una experiencia bastante dura para mí a nivel personal y eso hizo que dijera "he tocado fondo". Eso hizo que me plantease muchas cosas. Eso me pasó hace un par de años... Hay gente que dice que cuando uno cumple 40 cambia el chip, pero no es la edad, es cuando te pasa algo fuerte en la vida. Ese golpe me paralizó y te planteas muchas cosas.

¿Se refiere a una relación sentimental, a una enfermedad...?

No es una enfermedad. Tuvo que ver con una relación sentimental, pero prefiero no entrar ahí.

¿Cómo ha vivido el confinamiento?

Mal. He intentado ser lo más positiva posible y sacarle lo bueno de todo, pero no te voy a decir que todo ha sido happy. Obvio que ha sido duro. Pero por lo que te he dicho, la cabeza da muchas vueltas y he tenido que lidiar con eso...

¿Con quién lo ha pasado?

Con mi hija, con mi peque.

¿Qué proyectos le apetece hacer después de la pandemia?

A mí la televisión me encanta, interpretar también y cantar ya ni te digo. Quiero ejercer mi profesión, tengo ganas de cantar y estar en contacto con el público. Los artistas estamos todos parados y tengo ganas de volver a disfrutar.

Está unida a Vega por esta canción, Quererme solo yo, y por otras experiencias vitales como Operación Triunfo. A ella nunca le ha gustado la etiqueta de triunfita, ¿a usted le molesta?

A mí me encanta. Yo vengo de ahí. Ese programa me ha dado lo que soy ahora, que toda la gente me quiera y me valore como artista. Gracias a ese programa estoy donde estoy. Son mis comienzos, lo tengo clarísimo.

Nuria Fergó durante la presentación de su disco 'Brisa de esperanza' en abril de 2002. Gtres

Hace poco se cumplieron 19 años de aquel bombazo que fue Operación Triunfo 1, ¿qué análisis hace la mujer que es hoy Nuria Fergó de todo lo que fue aquello?

Lo recuerdo con añoranza. Fue una época superbonita en la que yo crecí mucho a nivel emocional. El convivir con 15 personas más me abrió muchísimo la mente. El tema profesional fue, más bien, con el camino: los conciertos, las entrevistas... Pero a nivel personal, para mí fue una experiencia que sólo nosotros la hemos vivido. Lo añoro, lo extraño, me volvería a meter con ellos otra vez.

¿Se arrepiente de algo?

No me voy a arrepentir porque de todo se aprende. Y sobre todo de los fallos. Yo he mis meteduras de pata. Hay una cosa que sí veo y es que me ha faltado esa picardía que tienen algunos artistas, de ser un poco relaciones públicas... Yo me he dedicado a hacer mis conciertos, me iba a la habitación a descansar... pero...

¿Se refiere a socializar más con gente de poder para que pudieran tenerla en cuenta?

Sí. He sido muy mala relaciones públicas de mí misma. Pero bueno, todo no se puede tener, me ha faltado esa picardía. Yo sé que hago bien lo que hago: cantar, disfrutar con la música... Y la otra parte... si no la llevo dentro o no me sale, pues bueno... ¿qué vamos a hacer?

Los participantes de la primera edición de 'Operación Triunfo' en la presentación de la gira.

¿Qué hay de cierto en los mitos en torno al grupo de WhatsApp de OT1? ¿Quiénes son los que están y los que no?

No te lo voy a desvelar... pero sí, es obvio que todos no estamos. Es muy complicado, y siempre pongo el mismo ejemplo, cuando estudias en la Universidad, no te llevas bien con todos. Ahí está el que quiere. En el grupo de WhatsApp de Operación Triunfo está el que quiere estar.

¿Cuántos faltan?

Tres o cuatro.

¿Imposible que me diga un nombre?

¡Qué más da! Todos nos llevamos bien, pero no todos estamos en contacto. Es ley de vida.

Hace ya cuatro años de aquel impresionante concierto reencuentro de OT1 por los 15 años en el Palau Sant Jordi. El año que viene se cumplen 20... ¿Haría un nuevo reencuentro?

Lo disfrutamos todos mucho. El hecho de reunirnos todos es complicado y subirnos de nuevo al escenario, con tanto público... ¿Un reencuentro por los 20 años? Yo sí, yo sí, yo sí...

¿Cree que alguno diría que no?

No sé, no sé, no sé...

Como estamos hablando de amor desde el principio... ¿Está su corazón lleno ahora mismo? Su última relación conocida fue con Chechu Osinalde.

¡Uy! ¡Eso fue un lapsus! Ahí se me fue la olla. Escúchame, eso fueron tres meses... Se me fue la pinza. Lo colgué en redes, que yo eso no lo había hecho en la vida, pero bueno, para que tú veas... En ese momento me apeteció y lo hice.

¿Está enamorada ahora?

Sí, mi corazón está lleno, sí.

