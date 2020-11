La cantante Vega revela que sufre alopecia tras padecer coronavirus

Todo el planeta se encuentra en plena lucha contra la Covid-19, un virus que ha cambiado la forma de vida de toda la humanidad y del que millones de personas han conocido, y conocen, de cerca su peor cara. La cantante Vega (41 años) ha sido una de las afectadas por esta enfermedad, un contagio que ha conseguido superar no sin manifestar algunos de los efectos secundarios más visibles: la alopecia.

Pese a que la artista es muy celosa de su vida privada, en esta ocasión ha querido compartir con sus seguidores cómo está viviendo los estragos que ha provocado el virus en su cuerpo. Un testimonio que ha revelado a través de su perfil de Instagram en el que relata que su cabello se está cayendo semanas después de dejar atrás la enfermedad.

"Hace un mes me diagnosticaron una alopecia, secuela de la Covid. La estoy tratando a ver si hay suerte", ha escrito la cantautora en un post al que ha acompañado de un selfie suyo en blanco y negro. Texto en el que ha recalcado que este no ha sido el único efecto secundario que ha manifestado su organismo tras pasar la Covid. "Mi espalda esta dolorida, todos los días, a partir de la media tarde me cuesta aguantar el tipo, a veces falta el aire y las migrañas se suceden danzando despreocupadas. Ellas nunca se confinaron", ha añadido.

Si bien la artista está luchando para solventar, en la medida de lo posible, su pérdida de cabello, lo cierto es que para ella verse sin su melena no supone un gran problema, dado que no sería la primera vez luce su cabeza rapada. "No me asusta, ya me vi rapada al cero por voluntad. Sea como fuere mi cabeza seguirá igual de redonda, igual de terca, igual de obstinada, igual de tierna, igual de fría, igual de llena, que a fin de cuentas es lo que más me importa. ¿O no? ¿O quizás sea algo que me repito a diario para mirar a otro lado? Para no ser la loca que mira mal y perjura en silencio cuando ve una mascarilla mal puesta, adolescentes y no tan adolescentes obviando no solo una normativa que todos nos esforzamos en cumplir, sino el sentido común y la empatía", confiesa Vega, que ha aprovechado la ya citada publicación para concienciar de lo importante que es seguir las medidas establecidas contra la propagación del virus.

Lo cierto es que la última publicación de Vega ha dejado preocupados a muchos de sus seguidores, dado que la que fuera concursante de la segunda edición de Operación Triunfo ha reconocido que no atraviesa su mejor momento. Pensamientos contradictorios que ha plasmado en un mensaje que ha recibido miles de 'likes' en solo unos pocos minutos. "Hay días que me hablo sola y me repito: "No seas la cascarrabias que gruñes por todo. La gente tiene que vivir para no morir en vida. ¿Acaso tú misma estás bien en tu encierro absoluto 100% voluntario?. No no estoy bien", ha terminado diciendo la andaluza, que cuenta con el apoyo incondicional de su público más fiel.

