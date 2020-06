Karlos Granada y Ana Ponce se separan cuatro meses después de casarse

El actor y director Karlos Granada (51 años) ha presentado los papeles para su divorcio de la maestra y actriz Ana Ponce, a los cuatro meses y medio de su boda en Valencia, ante un concejal del ayuntamiento de la ciudad.

En aquellos momentos ambos estaban muy enamorados, pero parece ser que el coronavirus ha hecho estragos con ellos como pareja. El estar 24 horas diarias juntos durante más de tres meses es una de las principales razones de su ruptura, según ha contado el propio protagonista a JALEOS.

Su matrimonio no empezó con buen pie. Como consecuencia de la pandemia los recién casados tuvieron que anular su viaje de novios que prometía muy ilusionarte. Karlos y Ana se habían embarcado en un crucero de lujo por el Mediterráneo hasta que

llegando a Italia tomaron conciencia de la existencia del virus que en esos momentos asolaba a Italia y también a España. En Malta les obligaron a dar marcha atrás sin poder desembarcar.

Todo lo sufrido ha sido muy duro para usted, ¿verdad?

He vivido momentos muy duros, durísimos. El viaje de novios fue un desastre, casi sin poder salir del camarote. Yo me casé muy ilusionado porque quería formar una familia, pero no fue posible. Esta ha sido la peor experiencia de mi vida. Nunca pensé decir algo así pero me arrepiento de haberme casado.

¿Quién solicitó el divorcio que están esperando en estos momentos?

Fui yo, pero fue una decisión que adoptamos casi a la vez.

¿Cómo se conocieron?

Fue en el casting de una película mía al que ella se presentaba para ver si conseguía un papel.

¿Lo logró?

Sí, consiguió un buen papel.

¿Han solicitado el divorcio de mutuo acuerdo?

Sí, y espero que todas las diferencias que ahora existen entre nosotros se solucionen.

¿A qué se refiere exactamente?

A que en la casa quedaron pertenencias mías de gran valor. La he reclamado que me las devuelva y espero que lo haga.

¿Qué importe alcanzan?

Mucho dinero.

¿Está abierto a un nuevo matrimonio?

Por supuesto. Ojalá encuentre a la mujer de mi vida. Es lo que más espero en estos momentos.

¿Cómo ve su futuro en España y en Estados Unidos?

Tengo proyectos con una productora americana y aquí también en España ,cuando el coronavirus nos permita rodar sin problemas.

¿Volverá a trabajar con su ex?

Tabajaré con profesionales y ella no lo es. Ella es maestra infantil. Conocerla es lo peor que me ha podido pasar. Y me cuesta mucho decir algo así porque soy un gran defensor de las mujeres.

