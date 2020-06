Sabemos el nuevo proyecto profesional que unirá a Máximo Valverde y a Karlos Granada

Máximo Valverde (75 años) y Karlos Granada serán los protagonistas de la película Desengaño, basada en una obra teatral del primero de los dos actores. Es la primera vez que dos ex toreros se colocan delante de las cámaras para rodar un filme. Antes de que el coronavirus azotase al mundo, Máximo estaba triunfando en los escenarios con Mi querida Maribel y Karlos, en Hollywood donde vive con su familia desde hace cuatro años.

Karlos consiguió abrirse las puertas de Los Ángeles con Las últimas horas del Che Guevara, que produjo, escribió y protagonizó. Ahora espera poder viajar a Estados Unidos para seguir trabajando. El confinamiento le pilló en Valencia, a donde llegó para casarse con Ana Ponce -prima de Enrique Ponce- a quien conoció rodando la película, Camino del triunfo.

¿En qué medida le está afectando el coronavirus qué le tiene confinado en España, sin poder rodar en América?

Karlos Granada: En mucho, he perdido una película. Me llamaron para empezar hace cuatro semanas y en julio tenía otro rodaje y ya he dicho que no puedo estar en Los Ángeles porque no había aviones que me aseguren llegar a tiempo el primer día. Ahora, y no sé por cuánto tiempo, no se va a rodar en los estudios. Hay gente muy famosa que piensa venirse a España. Yo tengo cuatro películas aquí y cuatro en USA. Ya veremos cómo cumplo con todas las productoras. Por si todo esto fuera poco, Trump no ve con buenos ojos a los españoles en su país. Ha echado a muchos actores españoles que tenían residencia y trabajo allí. La cosa está muy mal y aquí el coronavirus puede acabar con muchas parejas.

Karlos Granada, en una imagen de sus redes sociales.

¿También con la suya?

Sí, ¿por qué no? Agobia tener a la pareja siempre al lado.

Pero ella también es actriz, ¿no es eso positivo?

Ana es profesora y actriz.

¿Trabajará en esta película?

Es posible que haga un papel pequeño en la película, pero no se lo

puedo asegurar en estos momentos porque estamos con el casting.

¿Por qué dejó su carrera de matador de toros por la de actor?

Siempre pensé retirarme al cumplir los 40 años pero lo hice dos años antes, tras cortar cuatro orejas y un rabo. Pensé que era un buen adiós y yo llevaba ya bastante tiempo trabajando como actor en la televisión latinoamericana. Antes de hacer Las últimas horas del Che Guevara hice una obra de teatro con mucho éxito y me corte la coleta. Mi vida ahora es el cine y las cosas me van mejor que en el mejor de mis sueños.

¿Conocía a Máximo Valverde?

Sí, éramos amigos. Yo iba a darle la alternativa pero al final se la dio 'El Cordobés'.

Máximo Valverde en un acto benéfico el pasado año. Gtres

¿Y a usted, Máximo, ¿le ha perjudicado mucho el suspender su gira teatral

con Mi querida Maribel por el coronavirus?

He tenido que suspender seis representaciones, que espero hacer más adelante, más las que tenga que suspender a partir de ahora. Esto está siendo terrible para todos. Yo ya estoy harto de no poder salir de casa porque necesito salir para hacer ejercicio.

¿Tiene novia en estos momentos?

No, estoy soltero y sin compromiso. Estoy aprovechando el tiempo para escribir y para poner en orden muchas cosas que tengo en casa.

¿Cómo se le ocurrió hacer el guion de esta película?

En principio era una obra de teatro que antes o después estrenaré en teatro, pero hablando con Karlos, amigo mío de mi época de torero, me dijo que le gustaría leerla y al parecer le entusiasmó y la va a producir él. Necesitamos, claro, que podamos rodar. Estoy seguro que va a gustar mucho. Karlos piensa que puede ser un éxito en Estados Unidos, tanto en cine como en televisión. Creo que es la primera vez que dos ex matadores de toros se enfrentan, como actores, ante las cámaras en una película. Seguro que dará que hablar. Debo decirle que es una película no cruenta, que es lo que el público pide en estos momentos.

