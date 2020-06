Sabemos qué día y a qué hora se estrena la segunda edición de 'Adivina qué hago esta noche'

Este miércoles 17 de junio a las 22:45 horas vuelve a la parrilla de Cuatro Adivina qué hago esta noche. El concurso, presentado por Santi Millán (51 años), vuelve a la televisión en una segunda temporada, según ha podido saber JALEOS en primicia.

Producido por Mediaset España en colaboración con Fremantle, el programa introducirá varias novedades en la dinámica de esta nueva entrega. Lo que no cambiará serán sus concursantes con grandes dosis de intuición que optan a un cuantioso premio en metálico de 80.000 euros y participantes que deseen mostrar su talento oculto sobre el escenario. Personajes famosos como Paz Padilla (50), Omar Montes (31) y Anabel Pantoja (33), entre otros, ayudarán a los concursantes (en esta ocasión participarán por parejas a diferencia de la edición pasada que era una persona con un famoso) a acertar las habilidades ocultas de diferentes perfiles.

La cadena y la productora han vuelto a confiar en Santi Millán para conducir el programa. Con este trabajo y Got Talent: lo mejor del mundo, el presentador ha regresado a la televisión después del parón obligatorio por culpa de la pandemia. Ambos programas están ayudando al catalán a superar la muerte de su padre por coronavirus, que se produjo a finales del mes de abril. "Mi padre estaba muy deteriorado, pero no deja de ser un mal trago. Hay un momento en que prolongar la vida de forma artificial no es bueno y la gente debería morir con dignidad", aseguró Millán en una entrevista en directo con Irene Junquera (34).

Adivina qué hago esta noche se estrenó por primera vez el 13 de mayo de 2019 con Pablo Chiapella (43) como ayudante y Sergio Alcover (38) como invitado VIP. En su estreno, el programa consiguió un 9,6% de cuota de pantalla, con 1,3 millones de espectadores, siendo uno de los formatos que mejor funciona en Cuatro.

[Más información: Muere el padre de Santi Millán por coronavirus: "La gente debería poder morir con dignidad"]