Muere el padre de Santi Millán por coronavirus: "La gente debería poder morir con dignidad"

Santi Millán (51 años) ha confesado una triste noticia que afecta a su vida personal y que se desconocía hasta ahora. El actor ha desvelado que hace menos de un mes ha perdido a su padre a causa de la pandemia del coronavirus: "Mi padre falleció hace dos o tres semanas por el COVID-19", ha comentado.

El presentador de Got Talent se ha sincerado en una entrevista en directo con Irene Junquera, revelando esta dramática pérdida y, aunque reconoce que "la situación es complicada", comenta que su padre "estaba muy deteriorado, pero no deja de ser un mal trago".

Y es que Millán considera que "hay un momento en que prolongar la vida de forma artificial no es bueno" y "la gente debería morir con dignidad", por lo que asegura que su padre, un hombre con "81 años y su vida hecha", ahora descansará por fin.

A pesar de la complicada situación, el actor se ha mostrado muy optimista durante la charla: "Intento poner el acento en lo positivo sin obviar lo negativo", afirma.

Sobre su confinamiento, Santi Millán asegura que lo está llevando muy bien y revela lo que más le está gustando de poder estar en casa: "El hecho de levantarme y no tener la angustia de hacer mil cosas [...] Me gusta mucho estar en casa y estoy disfrutando de no sentirme mal por no estar haciendo cosas".

En línea con la positividad que lleva por bandera, el presentador recalca lo "afortunado" que es: "Tengo un piso amplio, estoy con la familia, tengo una terraza para tomar el sol...", comenta

Santi, que es padre de un niño y una niña, también ha desvelado qué fue lo primero que hizo cuando se anunció el confinamiento obligatorio: "Me compré dos legos tamaño grande para mis hijos que, por supuesto, acabé montando yo". Y es que el actor se confiesa un amante de las manualidades y está aprovechando el encierro para recuperar el niño que lleva dentro. Otros de sus entretenimientos de la cuarentena son la Play Station y el futbolín.

El actor se considera un afortunado pese a la complicada situación. Instagram

El presentador afirma que lo que más echa de menos de su trabajo es "el contacto con la gente", ya que aunque tiene el "sucedáneo" de la comunicación digital, necesita el contacto físico en su día a día.

Finalmente, Santi Millán ha cerrado su charla deseando "que con el tiempo podamos decir que este coronavirus maldito nos salvó la vida" y que esta pendemia "nos dé una lección y podamos reflexionar".

[Más información: Muere Alfonso González, el padre de Fonsi Nieto: nuevo golpe para la familia en 10 días]