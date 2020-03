El difícil momento de Álex Lequio por la crisis del coronavirus: sin viaje a Barcelona y aislado en casa

La pandemia global del coronavirus está provocando grandes estragos en la sociedad, el número de contagiados crece y los hospitales españoles se encuentran colapsados. Una situación límite que viven tanto los centros públicos como privados. Las camas escasean para los afectados por el Covid-19 y el propio Álex Lequio (27 años), el hijo de Ana García Obregón (64) y Alessandro Lequio (59), lo ha vivido en primera persona. El joven ha abandonado el hospital Ruber Internacional de Madrid.

La información, que avanza Semana, pone en entredicho la última novedad que se tenía del empresario. Esa que afirmaba que se había trasladado a Barcelona para iniciar un nuevo tratamiento innovador y exportado de Estados Unidos. JALEOS ha podido conocer que Lequio Jr. no llegó a trasladarse a la Ciudad Condal. Los planes de la familia eran esos: hacer la maleta por un periodo de tres meses, pero la crisis sanitaria se lo ha impedido a última hora: de momento, hasta que todo se restablezca, Álex no viajará y se recuperará en su domicilio de La Moraleja.

Ana García Obregón y su hijo Álex entrando en el hospital Ruber Internacional el pasado enero. Gtres

Confinado en su casa al cuidado de su madre. Este periódico ha podido conocer, por otro lado, a través de una fuente de total solvencia que el colapso de los centros médicos no conoce de carácter público o privado: "La situación del Quirón en Barcelona no se diferencia de la del Ruber. Están siendo semanas complicadas y no se da abasto en ningún sitio". Esta puede que sea la razón por la que Álex tenga que esperar un tiempo aislado en su casa y rodeado de los suyos.

Se desliza a este medio que su madre "está muy concienciada con las medidas de prevención desde antes, incluso, de que el coronavirus llegase a España", se hace ver. Pese a que siempre muestra su lado más amable, e incluso naíf, ante los medios de comunicación, García Obregón, como es lógico, está atravesando el peor momento de su vida. Así se hace ver a este periódico, y no solo por la salud de su hijo: "Ana está muy preocupada y siempre alerta. No solo Álex está batallando, sino que es consciente de que sus padres son personas mayores y con achaques y pertenecen a esa población de riesgo".

Barcelona, trabajo y años de lucha

Justo cuando parecía que todo se había estabilizado en la vida de Ana Obregón y su hijo hace unas semanas, surgía la noticia del nuevo tratamiento al que Álex debía someterse en Barcelona. Esta noticia llegaba justo después de los dos ingresos hospitalarios que sufrió Álex en el tramo de una semana. Por el momento, queda en stand by esa marcha a la Ciudad Condal, pero cabe recordar que se trata de una terapia que tenía muy ilusionada a la familia. Allí, madre e hijo se iban a hospedar mientras durase el proceso de ese tratamiento innovador, aconsejado por Josep Baselga (60), prestigioso doctor que trató a Aless en Nueva York.

No iba a ser la primera vez que Álex viajase a Barcelona, ya que este medio informó en 2019, a través de imágenes exclusivas, de su visita al hospital Quirónsalud. Este viaje trastocaría los planes profesionales de Ana García Obregón, que en breve iba a iniciar los ensayos de Falso Directo, la función teatral que protagonizará con Andoni Ferreño (54). Una función pensada para la intérprete de Ana y los 7 -aunque este medio ha podido conocer que, en un principio, se pensó en Normal Duval (63)-, pero que tendrá que esperar. Hace unos días este medio pudo conocer los planes de García Obregón para con este trabajo: se espera, y confía, en que para el verano Ana García Obregón pueda subirse a las tablas en Santander, lugar en el que se estrenará su proyecto.

Este periódico informó en exclusiva a finales de enero de 2019 que Álex y su madre iniciaban un nuevo proceso en Barcelona, en el hospital Quirónsalud Barcelona. La visita de la familia a este centro no es baladí. De hecho, el doctor Josep Baselga, exdirector médico del hospital Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York que empezó a tratar a Álex Lequio nada más llegar a la ciudad, fundó en 1995 el Instituto Oncológico IOB, S.L. que, desde hace doce años, forma parte de una de las plantas del Hospital Quirónsalud Barcelona donde tratan a más de 3.000 pacientes anuales y realizan más de 18.500 consultas oncológicas al año. Esta gran eminencia médica goza de la amistad y la plena confianza de Ana Obregón que, desde el primer momento, no dudó en poner en sus manos a su único hijo.

Álex lleva casi dos años luchando contra el cáncer, un tiempo en el que su salud se ha visto afectada por multitud de altibajos. Fue en marzo de 2018 cuando descubrió que algo no iba bien. "Hace un año ya desde la primera noche que me desperté por un 'tirón de espalda' y nos pasamos seis horas andando de punta a punta sin sentido por el cuarto", escribió en sus redes sociales. Tras acudir al hospital, donde le diagnosticaron cáncer, la familia al completo decidió hacer las maletas para trasladarse a Nueva York para que el empresario recibiera un novedoso tratamiento en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

Durante meses, su madre Ana Obregón abandonó por completo su vida en España y se dedicó casi exclusivamente al cuidado del joven. Según ella misma relató en una entrevista posterior, llegó incluso a dormir en los pasillos del hospital y se centró en su faceta como "madre". En octubre de ese año, sin embargo, llegaron buenas noticias: el tratamiento estaba surtiendo efecto y podían regresar a España. Lequio continuó acudiendo a las sesiones de tratamiento en el hospital Quironsalud de Barcelona, tal y como confirmaron unas fotografías que publicó en exclusiva este periódico; y en marzo de 2019 Ana Obregón pudo desvelar que "lo peor ya había pasado".

