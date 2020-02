Tamara Falcó responde al revuelo causado por su foto luciendo abdominales

Desde que ganó Masterchef Celebrity, la hija de Isabel Preysler (69 años) se ha convertido en la mujer del momento y son muchas las marcas que recurren a ella para aprovechar esa fama. Desde que se proclamó ganadora del programa, Tamara Falcó (38) ha logrado un aluvión de adeptos. Muchos espectadores cambiaron sus percepciones sobre ella y siguen ahora sus pasos más de cerca.

Aprovechando el tirón de sus redes sociales, hace unos días Tamara Falcó dejaba a sus seguidores sin palabras. La televisiva se adelantaba al verano con un sugerente posado en bikini marcando abdominales. Una imagen que dista bastante de la que lucía hace unos años. Esta publicación en su perfil de Instagram adquirió en minutos decenas de miles de 'me gusta' y ha batido, sin duda, su récord de likes en una fotografía. Consiguió un cúmulo de comentarios positivos sobre su cuerpo. "Menudo tipazo como lo has hecho", comentaba un usuario. "Oh my god. esos ABS. enhorabuena por tu trabajo en el entrenamiento. Brava. Estás de infarto", añadía otro seguidor. Además acaparó diversos titulares en medios de comunicación debido a su drástica transformación.

En el terreno personal, el corazón de Tamara Falcó todavía no está ocupado aunque está abierta al amor. Reconoce que vive un momento dulce, la socialité tiene muchas ganas de enamorarse y formar una familia, tal y como ha desvelado en su regreso a Madrid tras participar en la Gala de los Soles, una entrega de premios que reconoce a los mejores restaurantes del año, organiza la Guía Repsol en San Sebastián.

Orgullosa de la llegada de nuevos bebés a la familia, Tamara ha presumido de su faceta de tía. Reconoce que "se le cae la baba" con los pequeños de la casa, sobre todo con los nuevos miembros. Y es que la hija de Isabel Preysler está encantada de ver cómo su familia crece. Un clan que cada vez está más unido y más feliz que nunca.

Tamara, la tía perfecta de Miguel, hijo de Ana Boyer y Fernando Verdasco.

Hola Tamara, ¿cómo está?

Muy bien, gracias.

¿Qué tal en San Sebastián en la Gala de los Soles, organizada por la Guía Repsol? Desde que ganó el programa Masterchef el mundo de la gastronomía es lo suyo.

Me fascina, la verdad es que es un gusto, ya empiezo a conocer a muchos chefs, bueno amigos y he estado bien.

Enhorabuena por esos abdominales.

Muchas gracias.

¡Qué cuerpazo tiene!

Muchas gracias.

¿Qué hace para tener ese cuerpo?

Pues estoy cuidándome, la verdad.

Se ha publicado que su hermana Ana Boyer y Verdasco se han alojado en un hotel de 2.500 euros por noche.

No lo sé. ¿Es el Royalton de Nueva York?

Tamara Falcó, en la gala de los premios Soles de Repsol.

Sí.

Es que los hoteles en Nueva York son carísimos.

¿Cómo están los sobrinos?

Ideales, ideales.

¿Se le cae la baba?

Sí.

¡Qué gran momento está viviendo, Tamara!

Muchísimas gracias, la verdad es que sí.

Queremos que algún día diga que está enamorada y que va a formar una familia.

A mí me encantaría decirlo.

Bueno, los sobrinos.

Pues la verdad que muy monos, muy bien, es una gozada ver a toda mi familia tan contenta.

Tamara Falcó, en los premios Goya. Gtres

Están ahora todos fenomenal.

Sí, sí. En un momento estupendo.

Queremos ver a su madre dando el 'Sí, quiero'.

Está muy contenta. Muchas gracias.

