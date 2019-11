Isabel Pantoja recibe una emotiva sorpresa en la comida navideña con sus fans

Isabel Pantoja (63 años) ha recibido una gran y emotiva sorpresa este fin de semana por parte de sus fans. La tonadillera había sido citada por uno de sus muchos clubs de seguidores en un restaurante de Sevilla para celebrar la tradicional comida de Navidad que hacen todos los años. Un evento que guardaba una bonita sorpresa: Lina, la modista que la vistió desde que era niña había acudido para reencontrarse con ella.

Muy nerviosa, Isabel ha llegado al restaurante acompañada por una lluvia de flashes. Sin saber lo que le esperaba dentro, la tonadillera se ha mostrado atónita ante toda la expectación que se había generado, y ha asegurado a la prensa allí congregada que estaba nerviosa: "Me tenéis asustada de verdad, ¿eh?", ha afirmado.

Isa Pantoja no ha estado presente en la comida organizada por sus fans.

Además de Lina, se esperaba que en esta comida tuviera lugar la reconciliación de su hija Isa (24) con Kiko Rivera, tras el tenso enfrentamiento que han protagonizado en los últimos meses. Sin embargo, la hija de la tonadillera no apareció por Sevilla. La joven se encontraba junto a su actual novio, Asraf Beno (23), en Jerez, como dejó constancia con varias publicaciones en sus redes sociales.

Isabel Pantoja se cita para comer con sus fans

Quien sí ha estado presente ha sido Albertito, el nieto de Isabel Pantoja que ha disfrutado de la comida junto a su abuela, su tío Kiko Rivera (35) y sus primas Ana y Carlota.

A su salida del restaurante, Isabel ha querido atender a los medios y con la voz entrecortada ha explicado cómo se sentía: "Era cierto que era sorpresa, primero mi hijo, mis nietos, Lina, Rocío... no me esperaba para nada esta sorpresa. Estoy afónica, de verdad, de las emociones que hemos pasado y de tantas cosas, tantos recuerdos".

Isabel Pantoja se ha emocionado al ver a Lina.

La tonadillera ha asegurado que el encuentro con Lina la ha emocionado mucho: "Desde que tenía siete años ella fue la primera que me vistió. Así que imagínate... de novia, el bautizo de mi hijo... todo". Ha asegurado ante los medios al mismo tiempo que la besaba y le repetía en varias ocasiones que la quería. Lina, por su parte, también se ha emocionado y le ha dicho a la artista que también la amaba.

No obstante, Isabel Pantoja ha puntualizado que la felicidad no era completa: "Verás, al cien por cien (feliz) no estoy. Pero feliz, sí. En este momento sí, mi madre está mejor y los niños están bien", ha afirmado.

