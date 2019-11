María Casado, protagonista inesperada en los minutos previos al debate electoral

Poco antes de que se celebrara el debate electoral con motivo de las elecciones del 10 de noviembre, María Casado (41 años), la presidenta de la Academia de Televisión, ha recibido a los principales líderes políticos a las afueras del Pabellón de Cristal de la Casa de Campo. Un encuentro breve, de escasos minutos, en los que la presentadora ha conseguido convertirse en la auténtica protagonista.

Uno de los detalles que más ha llamado la atención a los espectadores ha sido la diferencia en el vestuario de María Casado respecto al resto de sus compañeros

María Casado junto a Albert Rivera, en los minutos previos al debate electoral del 4 de noviembre.

Mientras los tertulianos de la mesa situada en el exterior aparecían ante las cámaras con unos gruesos abrigos de plumas, se ha podido ver a la presidenta de la Academia de la Televisión esperando a los candidatos luciendo un vestido negro con cuello redondo, hasta las rodillas, ceñido y de tirantes. Un look que no cuadraba con los escasos 10 grados que marcaban los termómetros en ese momento en Madrid, y por el que muchos se han preguntado si la presentadora no estaba pasando frío.

"Ellos con plumas y bufandas. María Casado en tirantes (¡tirantes!) con el viento y los 10 grados de sensación térmica que hace en Madrid. Perdonadme, quizá me esté equivocando, pero yo no entiendo nada", es uno de los mensajes que han escrito los usuarios.

Ellos con plumas y bufandas. María Casado en tirantes (¡tirantes!) con el viento y los 10 grados de sensación térmica que hace en Madrid. Perdonadme, quizá me esté equivocando, pero yo no entiendo nada #DebateA5 #debatea5RTVE pic.twitter.com/nbqnRSeB3z — María Porcel (@LaPorcel) November 4, 2019

La ganadora del #DebateElectoral es María Casado, que ha aguantado el frío con ese vestido corto y sin mangas.

Una jabata. — María_K (@mariacalvia) November 5, 2019

En sus salidas a recibir a los diferentes líderes políticos, otro de los detalles que ha llamado la atención ha sido la efusividad con la que ha saludado a los candidatos, dándoles besos y abrazos cuando se bajaban del coche.

Detalle del momento en que María Casado saluda a Pablo Iglesias.

Un gesto que, de nuevo, no ha pasado inadvertido para los usuarios, que han hecho multitud de comentarios en las redes sociales. "Sigo alucinando con los besos que María Casado ha dado a los candidatos cogiéndoles de la cara. Me han parecido totalmente invasivos", "María Casado es tu abuela cuando vas a su casa" o "¿Por qué María Casado le agarra la cara a los candidatos para darles dos besos? ¿Tiene miedo de que le hagan una cobra?", entre otros.

Dos curiosos detalles que han convertido a María Casado en la ganadora del debate (incluso cuando ella solo ha estado presente en los minutos previos).

"Ya tengo ganadora del Debate Electoral: ¡María Casado! Guapísima. Aparenta ser más presidenta que el resto..." o "La ganadora del Debate Electoral es María Casado, que ha aguantado el frío con ese vestido corto y sin mangas. Una jabata", han escrito algunos usuarios.

