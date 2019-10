Maite Galdeano, madre de Sofía Suescun, en plena crisis con su hijo Cristian

Este pasado lunes el hermano de Sofía Suescun (23 años), Cristian, ha acudido al plató de Sálvame para hablar de los problemas que atraviesa su relación con su madre, Maite Galdeano. El joven se sentaba con los colaboradores después de haber recibido una sesión de coaching con Cristina Soria (44) para tratar de entender cómo madre e hijo se han distanciado de esa forma tan evidencia en el último tiempo.

Lo cierto es que los espectadorese se han quedado boquiabiertos al conocer que Cristian no está pasando por un buen momento con su madre. Y es que, la de Pamplona parece que no perdona que su hijo se fuese con su padre cuando esta se divorció, además de que ve a la pareja de Kiko Jiménez (25) como una vencedora y a él, como un perdedor.

Cristian Suescun durante su visita al plató de 'Sálvame'. Mediaset

En esa línea, Cristian ha confesado que no está pasando por un buen momento ya que su relación con su madre no está del todo bien. En otras palabras, que Maite habría discriminado a su hijo por no haber sido un vencedor en la vida, como se piensa que es Sofía Suescun por haberse labrado un futuro en la televisión. Todo viene a raíz de la separación del matrimonio, cuando Cristian quiso seguir de la mano de su padre y parece que eso no lo perdona la de Pamplona.

"Yo estaba frustrada con él porque no conseguí las expectativas que quería en él. Tenía que haber seguido el buen camino, el decidió que no estudiaba más y que prefería estar bailando por las noches por ahí. Ya sabéis que eso me desquicia mucho", han sido las palabras que ha dicho Maite cuando ha entrado en directo en el programa. Para los colaboradores y parte del público ha sido impactante saber que lo que no le gusta a la de Pamplona es que su hijo salga de fiesta por la noche, cuando, se ha matizado en el plató, Sofía es la primera que está todas las noches disfrutando en las discotecas.

"Me siento la oveja negra. A mi madre le cuesta acercarse a mí y nunca lo va a cambiar, con sus sentimientos es muy fría. Me gustaría que mi madre se acercara más a mí, se acordara más de mí y tuviera más trato conmigo", ha asegurado Cristian. Además, la exconductora de autobuses le ha pedido a su hijo que haga el favor de cambiar para que el distanciamiento que han tenido en estos últimos tiempos se acabe lo antes posible.

Las condiciones que le ha puesto a Cristian para estar más a su lado es que busque un trabajo en condiciones y que deje la noche. Aún así, el programa le ha dado la oportunidad a Maite Galdeano de poder ir al plató de Sálvame Diario este martes para arreglar la relación con su hijo. Y es que, conocido es que la madre de Sofía Suescun es completamente impulsiva y eso puede ser una bomba de relojería. Habrá que esperar a esta tarde a ver qué es lo que sucede entre madre e hija.

