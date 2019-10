María Pombo habla sobre la supuesta infidelidad del marido de su hermana Marta

María Pombo (24 años) no ha querido perderse la gran fiesta que organizó la firma Yves Saint Laurent para presentar su nuevo perfume, Libre. Feliz con la reciente boda de su hermana Marta, la influencer ha explicado que los rumores de infidelidad por parte de su cuñado fueron totalmente falsos, motivo por el cual la boda continuó con su curso normal.

¿Perfumes dulces o cómo te gustan?

No sabría decirte, me gustan afrutados.

¿Te lo habrías puesto para la boda de tu hermana?

Creo que no, es como algo más puntero, más de una noche loca y desenfrenada que para la boda de mi hermana que es más dulce y más tranquilo. Siento que es más como para desfasar una noche.

¿Qué tal lo pasasteis?

Increíble, ha sido la mejor boda.

Han sido un montón de horas.

Fueron doce horas de boda y ya lo puse en las redes sociales, desfasé al máximo.

María Pombo posando en el photocall durante su último acto público. Gtres

Se había hablado que estaba mal la situación entre ellos.

Han sido rumores y están súper felices, se han ido de viaje ahora y están muy felices.

¿Os planteáis ampliar familia?

Todavía no, yo voy a esperar unos añitos pero luego de repente puede que sorprende, No, no creo.

Eres muy familiar y te gustan los niños.

Mi hermana es súper familiar y quiere seis niños, a lo mejor ella empieza antes que yo, no se sabe.

Marta Pombo y Luis Giménez contrajeron matrimonio el pasado sábado 28 de sptiembre en el Santuario de Nuestra Señora de Latas en Somo (Cantabria) en una emotiva ceremonia, rodeados de sus amigos y sus familiares más cercanos. Tras más de ocho años de relación, la pareja decidió pasar por el altar. La boda no estuvo exenta de polémica ya que uno días antes de darse el 'sí, quiero' se dispararon los rumores de una supuesta infidelidad por parte del novio.

[Más información: Marta Pombo se casa a pesar de la polémica: todos los detalles de su boda]