Marta Pombo se casa a pesar de la polémica: todos los detalles de su boda

Marta Pombo (27 años), la hermana de María Pombo (24), contraerá matrimonio este sábado con Luis Giménez (29). A pesar de los rumores sobre unas supuestas infidelidades por parte del joven, la pareja sigue adelante y ya tiene todo listo para la boda. JALEOS te ofrece todos los detalles para poder seguir este enlace: el lugar, el vestido de la novia, los invitados...

Novios

Los novios que contraerán matrimonio este sábado son Marta Pombo, una joven influencer conocida por ser la hermana de María Pombo; y Luis Giménez, un empresario e instagamer. La pareja se conoció en Santander en la playa y, tras una primera cita de lo más romántica, comenzaron una relación que dentro de poco cumplirá ocho años.

Luis le pidió matrimonio a Marta en septiembre de 2018 durante un viaje a Australia. "Pues va a ser que al final nos casamos, Luis. Siete años son muchos años... He reído, he llorado, he cantado, bailado, viajado... ¡Y todo a tu lado! He aprendido a querer con todo mi corazón, a valorar todo lo que me rodea, a soñar en aventuras nuevas, ¡¡y a ser muy pero que muy feliz!! No se me ocurre mejor persona con la que pasar la vida haciendo el loco por cada rincón del mundo, montando en long, disfrutando de todo, ¡¡y formando una familia de mini rubios y mini morenas!! (Lo de que vayan descalzos ya lo hablaremos). ¡Gracias por hacerme descubrir que la vida es muy corta como para no disfrutar cada segundo de ella! Que hay que exprimir todos y cada uno de los momentos que vamos a vivir juntos. Y hacer eso contigo es muy fácil porque tu felicidad es la mía y la mía es la tuya. ¡¡Si quiero hoy y siempre!!", escribió Marta en una publicación en su Instagram.

Fecha y lugar

Marta Pombo y Luis Giménez contraerán matrimonio este sábado 28 de septiembre de 2019. El encargado de poner esta fecha fue el empresario, que antes de proponerle matrimonio hace más de un año ya había reservado una discreta iglesia en Cantabria. En este templo, donde Marta siempre había soñado en casarse, tendrá lugar una ceremonia religiosa, durante el día.

Vestido de novia

Uno de los secretos mejor guardados en toda boda es el vestido de novia. Aunque Marta Pombo no ha desvelado cómo será el diseño final, sí que ha revelado una serie de pistas que ofrecen una ligera idea de cómo será. La influencer se ha inspirado en el traje que ya lució su hermana, María Pombo, en su boda con Pablo Castellano el pasado mes de junio; y en los modelos que crea la diseñadora Claudia Llagostera, la encargada de vestirla en este día tan especial.

Esta modista española crea piezas sencillas, con líneas simples y cortes que se ajustan para resaltar el cuerpo femenino. La mayor parte de sus creaciones utilizan el encaje como elemento decorativo, y huye de creaciones recargadas o con elementos extravagantes. Unos detalles que concuerdan a la perfección con el estilo de la propia Marta Pombo, que acostumbra a lucir piezas básicas, monocromáticas, y de gran elegancia.

Anillos

A diferencia de otros novios que optan por joyas exclusivas para las que hay que desembolsar varios sueldos, la pareja se va a casar con unos modestos anillos. En concreto, la joven luce un modelo de Aristocrazy, multibrazo, en plata de ley, con piedras, que tiene un precio de 115 euros.

Anillo de Marta Pombo. Captura de YouTube.

"Es monísimo. A ver, es verdad que yo soy muy poco plata, pero es monísimo porque es como para toda la vida. Es un básico, sencillito", explicó la influencer en un vídeo de su canal de YouTube donde anunciaba su compromiso.

Invitados

Al igual que la boda de su hermana y de otras influencers, esta sábado la ceremonia estará repleta de instagramers. Como María Pombo, su esposo Pablo Castellano, las modelos Marta Lozano y Teresa Andrés Gonzalvo, María García de Jaime, María Fernández Rubies, o el exprofesor de OT Gotzon Mantuliz.

Además de sus amigos, en la ceremonia también tendrán una gran importancia sus respectivas familias a las que están muy unida, como sus padres y los hermanos de Luis (que es familia numerosa). Quien no ha confirmado su presencia es Gabriela, su 'hermanastra' que está estudiando en Estados Unidos.

Detalles con los invitados

Hoy en día no hay boda de calidad que se precie que no cuide hasta el más mínimo detalle la comodidad de los invitados, en la ceremonia, en el banquete y en los bailes posteriores. Marta Pombo no ha querido ser menos y ha asegurado que en su enlace con Luis Giménez buscará que todos los asistentes estén lo mejor posible.

Por el momento, ha desvelado que ha comprado alpargatas para los invitados (esenciales cuando los tacones ya son un impedimento a altas horas) y paraguas por si llueve (siempre una posibilidad en Cantabria).

La polémica está servida

A pesar de que todo está preparado y los novios han asegurado estar pletóricos por este gran día, hay una polémica que seguro les perseguirá el gran día: la supuesta infidelidad de Luis Giménez.

Marta Pombo responde a los rumores de ruptura con Luis

El pasado 4 de septiembre, Marta Pombo estallaba en lágrimas y se dirigía a sus seguidores para explicar que le estaban doliendo las especulaciones sobre su futuro marido. "Tengo mucha rabia dentro, no lo estoy pasando nada bien. Se habla de lo que se quiere sin pensar en el daño que se está haciendo. No está siendo la mejor época, no por Luis y por mí, sino porque no ha sido una época fácil".

"Todos tenemos nuestros problemas y, aunque seamos personajes públicos, también se hace daño, no todo compensa. Aunque exponga mi vida, no compensa", señalaba la influencer. "Se están pasando unas fotos de un chico que se parece a Luis con otra chica, que no es Luis", explicaba Marta, quien afirmaba estar segura de que no era él por su forma de vestir y porque no tenía un tatuaje en uno de sus brazos que Luis sí tiene. "Estamos expuestos, pero hay límites", concluía.

