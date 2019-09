Melendi y la confusión de su boda con Julia Nakamatsu: todos los datos

Nada es lo que parece en el enlace matrimonial entre el cantante Ramón Melendi (40 años) y su pareja, la actriz japo-argentina Julia Nakamatsu (29). Si bien algunos medios de comunicación confirmaron que la boda tendría lugar el 7 de septiembre en la exclusiva finca Jaral de Mira en El Escorial, finalmente no ha sido así.

Melendi habla sobre su boda horas antes del enlace

Según ha desvelado Socialité este sábado por la mañana, Melendi y Julia se darán el 'sí, quiero' este domingo 8 de septiembre a las 13 horas de la tarde en el Castillo de Hervás, una edificación defensiva y de orígenes medievales ubicada en Cáceres. En todo momento los invitados estaban convocados para ese día y esa hora en el citado lugar. Además, personas del círculo cercano al artista han confirmado al programa de La Fábrica de la Tele que Julia y Melendi ya son marido y mujer y que la celebración no contará con una ceremonia de matrimonio civil sino simplemente con una fiesta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Aquí•Ahora✨ (@julianakamatsu) el 24 Feb, 2018 a las 6:32 PST

Melendi, que siempre suele mostrarse cercano y natural ante los medios de comunicación en sus entrevistas, ha decidido jugar al despiste con el día más especial de su vida. Prueba de ello es que este viernes por la noche asistía a los premios Vive Dial 2019 y concedía declaraciones a la prensa sin esclarecer realmente cuándo tendría lugar su boda. Allí, el intérprete explicó que no estaba "nada tranquilo" porque llevaba una semana muy ajetreada. Aún así mostraba cierta calma porque "la procesión va por dentro". Además, Melendi detalló que no será, para nada, un novio convencional por lo que su traje no dejará indiferente a nadie.

En cuanto al papel de sus cuatro hijos -el cantante tiene dos hijos mayores de anteriores relaciones- señaló que tendrán un protagonismo especial durante la boda: "Los niños tienen un papel especial. Cada uno tiene su cosa porque cada uno quiere participar. Pero bueno, no os voy a contar nada más". Y mientras que Melendi celebraba su particular despedida de soltero en su noche de música y júbilo en el Wizink Center de Madrid, la madre de sus dos hijas, Julia, disfrutaba de la suya propia junto a su hermana gemela: Liviana Nakamatsu.

Ver esta publicación en Instagram Siempre sí 💦 Una publicación compartida de @ livianakamatsu el 6 Sep, 2019 a las 12:40 PDT

Y no solo eso sino que Julia, Liviana y algunas de las amigas de la novia han gozado de un estupendo día por las calles de Madrid. En concreto, la bailarina y su bride squad han almorzado en una de las zonas más castizas de Madrid: los Jardines de las Vistillas. Las Vistillas de Madrid son un recoleto parque urbano de la capital situado en la cima y laderas del antiguo cerro del campillo de las Vistillas

Julia Nakamatsu y sus amigas almorzando el día antes de la boda.

Pese a que la boda de Melendi y Julia tiene suficiente peso e interés informativo per se, muchos estaban esperando la llegada de este sábado 7 de septiembre para ver a todos sus célebres invitados. Uno de los momentos más esperados de la alfombra roja de sus amigos y familiares podría llegar con la primera aparición pública en un acto privado de Malú (37) junto a su pareja, el presidente de Ciudadanos Albert Rivera (39), amigos personales del autor de Desde que estamos juntos. Un aspecto sobre el que Melendi prefirió no entrar al ser preguntado en el photocall del evento al que acudió el viernes por la noche.

Se especulaba, por otra parte, con la posibilidad de que Alejandro Sanz (50) asistiera a la boda con la que es su nueva pareja, la mujer colombiana por la que finiquitó su matrimonio con Raquel Pereda (44). No obstante, es imposible. Sanz tiene agendados dos importantes conciertos dentro de su tour #LaGira. El sábado 7 y el domingo 8 de septiembre, el cantante actuará en el American Airlines Arena de Miami.

