La gran estafa de GH VIP: el programa se ríe del público con su falso directo

Este domingo se emitía el gran debate final de Gran Hermano VIP y tengo que decir que me he sentido estafado y muy humillado como espectador. Lo que en un principio se podía haber despachado con la verdad por delante y sin ningún tipo de engaño, se ha convertido en un bochornoso espectáculo que nadie se ha creído. Porque no, GH VIP; porque no, Jorge Javier Vázquez (48), el público no es tonto. Y esa audiencia que tanto os ha seguido y por la que tanto se os llena la boca por las magnas audiencias que os granjeó, no se merece que la manipulen y, sobre todo, que se rían de ella. Que se choteen tan descaradamente como lo habéis hecho vosotros este domingo. ¡Os habéis mofado de lo lindo!

Y lo peor de todo: el programa se pensaba que engañaba a alguien, cuando los espectadores saben perfectamente que el gran debate final de cada edición se suele grabar justo el día después de proclamarse el ganador. Es decir, este debate que se emitió el domingo fue grabado el viernes, un día después de la gala en la que Miriam Saavedra (24) cogió el maletín de los 100.000 euros. O sea, que de directo, nada de nada. De hecho, no había más que ver las caras de muertos en vida que tenían todos los concursantes, ya que la noche anterior de la grabación, -el jueves tras el programa-, se fueron de juerga por Madrid y ni el mejor de los maquillajes disimulaba aquel desfase como consecuencia de falta de horas de sueño y de alguna copita de más.

Jorge Javier en su falso directo. Mediaset

En fin, que precisamente porque en las redes todos sabían que el espacio no era en directo -amén de que Jorge Javier el viernes, tras grabar el debate, apareció en directo en Sálvame con el mismo traje de este domingo. No hace falta ser un lince para sumar uno más uno-, me fastidia que se tome a la audiencia por imbécil. El choteo que se ha vivido este domingo era de traca: Suso Álvarez diciendo que no había podido ver a solas a Aurah Ruiz (28) "en estos tres días", mientras le guiñaba un ojo cómplice al presentador y Asraf, con cara de zombie, pretextando que "había dormido dos horas". Aquello olía a estrategia barata.

Sin embargo, de nada le ha servido a Jorge Javier decir hasta en seis ocasiones la muletilla "la noche del jueves", como luchando por alejar ese día en el tiempo: en la red todos habían pillado la mentira y la burda manipulación. Entiendo que el programa no diga abiertamente que es grabado, porque, es lógico, pierde interés. Pero, eso sí, que al menos hubieran evitado las referencias temporales. Por no hablar de las meteduras de pata de algunos concursantes: Tony Spina soltó un "ayer" -refiriéndose al jueves por la noche-, para, segundos más tarde, decir: "Perdón, perdón, hace tres días"; y Techi también patinó con otro "ayer". Hijos míos, con lo sencillo que es ir con la verdad por delante. GH VIP, creo que os iría mejor si todo fuera en directo: tendríais menos tensión y no enfadaríais al espectador. Ah, y lo más importante, no haríais el ridículo que habéis hecho este domingo.

#ghvipdebate #GHVIP6 #GHVIPDBTFinal por mucho que hagáis, sabemos que el debate de hoy se grabó el viernes. Es mejor decir la verdad, que no mentir e intentar que los espectadores se crean que es en directo, haciendo alusiones falsas a los días que supuestamente han transcurrido pic.twitter.com/jwFe5Em7jZ — El Loro Morlón (@ElLoroMorlon) 23 de diciembre de 2018

Me parece fatal que nos engañen diciendo que es un debate en directo cuando está grabado desde el viernes #GHVIPDBTFinal — Joorgeeg (@JorgeGomez016) 23 de diciembre de 2018

Con eso de que ayer fue sábado y hoy Chavelita viene de resaca quieren darnos a entender que están en directo? Has ahí la manipulación? Hasta el último día? De verdad piensan que somos tan gilipollas como ellos?#SomosLaAudiencia23D#SomosLaAudiencia23#GHVIPDBTFinal — Mιѕѕ Gαgσ Sαανεdяα🌪️ (@MisssGago) 23 de diciembre de 2018

Se nota que el debate esta grabado... Aurah ayer diciendo "aunque suso este con la familia puede buscar un hueco para mi", hoy Aurah tambien "si claro, entendible que este con toda su familia :D" tiraaa #GHVIPDBTFinal — Del rey Famous 👑 / Reche 💁‍♀ (@Glowintheddark) 23 de diciembre de 2018

Ángel Garó y Mónica Hoyos, ausentes, y Miriam presidenta de Perú

Jorge Javier junto a Miriam, 'la presidenta' de Perú. Mediaset

Este domingo -¿o deberíamos decir este pasado viernes?- ha habido en el plató del gran debate final dos grandes ausencias, la de Ángel Garó (53) y la de Mónica Hoyos (41). Dos bajas que han provocado que el presentador se haya dirigido a cámara para hacerles el mayor traje de madera de la historia: "Si es que es tan sencillo como que eres un profesional o no lo eres. No hay ninguna excusa para no venir a un programa cuando se tiene un compromiso. Pero, bueno, nadie los echa de menos y no han hecho ningún roto". Unas duras palabras, sí, pero que no tengo más remedio que secundar, ya que estoy completamente de acuerdo.

De Mónica Hoyos me lo podía esperar después de que el jueves en la gala no hiciera ya acto de presencia -de hecho, está en Miami estos días-, pero del que más me ha sorprendido ha sido de Garó. Lo tenía por un señor responsable con el trabajo. Es más, creo que era la única parcela, la laboral, en la que se merecía mis elogios, pero después de este domingo, ha cambiado mi percepción de él. Dramas y ausencias aparte, ha sido un debate pelín aburrido y monótono, que olía demasiado a recopilación y a balance caduco. Sin embargo, Miriam -siempre Miriam- ha regalado a la audiencia uno de sus grandes momentos al no descartar ser la presidenta de Perú en un futuro: "Me haría mucha ilusión, tengo derecho a aspirar a eso, ¿por qué no? Sería una buena presidenta, pero tengo que formarme primero". Claro que sí, mujer: ya de entrada has conseguido que Mario Vargas Llosa (82) te felicite por tu premio hace unos días.

Que Miriam se convierta en presidenta de Perú sería ya lo último que le faltaría a Mónica para abandonar la vida JAJAJA #GHVIPNavidad — Mag (@MeMag_) 23 de diciembre de 2018

La gran mentira de Koala y la relación de Suso y Aurah

Koala durante su justificación ante Miriam. Mediaset

Durante la puesta en orden de este domingo ha habido una persona que ha quedado al descubierto por completo: Koala. Y es que, el jueves, tras proclamarse su Miriam como la ganadora del concurso, él no fue corriendo a darle un abrazo, como sí hizo Verdeliss (33). Un gesto que no pasó inadvertido para nadie y que él lo ha justificado este domingo de forma poco creíble: "Me pilló hablando con mi mujer, pero, mirad, la abrazo ahora". Pese a esto, nadie se ha creído sus palabras. No es para menos; Koala, sé sincero y confiesa que no le diste un abrazo porque seguías un tanto reventado por haber quedado el tercero y no haber ganado. En esas, Miriam se ha sincerado: "La verdad es que a mí me sorprendió mucho". Ay, Miriam, pégate a Verdeliss y aléjate de Koala, hazme caso.

En otro orden de cosas, la relación de Suso y Aurah no está pasando por su mejor momento. Tenía toda la razón la canaria hace unos días cuando aseguró que Suso, a su salida, se dejaría influenciar mucho por su familia y amigos, y la dejaría. Todavía no se ha producido ese momento, pero la frialdad que se respira entre ellos es un hecho, aspecto que ha querido destacar magistralmente Jorge Javier: "Suso, decir que quieres seguir conociendo a Aurah poco a poco es lo mismo que decir que necesitas un tiempo". Tras este análisis, el catalán ha despachado la cuestión dándole un consejo a Aurah: "Toma la delantera y déjalo tú". Habrá que ver dónde quedará esto. Lectores, ¡nos leemos en enero con el programa GH DÚO!

