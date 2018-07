Barei cuenta los detalles de su embarazo múltiple

Barei (30 años) se encuentra en gran momento personal y profesional, embarcada en diversos proyectos y embarazada de tres meses. La cantante acudió este jueves a un evento donde desveló algunos de los detalles de su gran momento.

La madrileña está radiante y ha hablado de cómo lleva estos primeros tres meses de embarazo: "Empecé peor, el primer mes muy bien, no me enteré, pero en el segundo muchísimas nauseas, mucha fatiga, mareos, odiaba cosas que antes me encantaban, de repente amaba cosas que antes odiaba. La verdad es que ahora me vuelvo a encontrar mucho mejor", manifestó al respecto la artista.

Pero lo cierto es que aún con esas dificultades del principio, nada le quita la ilusión a la madrileña. Está encantada con sus hijos aunque aún no sabe cuál será el sexo: "Me da lo mismo, que estén sanos, que tengan todos sus deditos, sus órganos, sus cosas, que no les pase nada, que no les falte nada. Cuando no estás embarazada piensas en qué te gustaría, pero cuando estás embarazada solo piensas en que salga bien. Tienes muchos miedos de que cualquier cosas pueda torcerse, que haya algo que no funcione".

Barei se quedó embarazada mediante fecundación in vitro: "Ha sido a la primera, hemos tenido mucha suerte y ya sabíamos que venían dos. Me dijeron que si me implantaban dos o tres, yo dije: 'Tres no, vaya locura', así que me implantaron dos y los dos han salido"

Como no podía ser de otra manera, Barei ya tiene escogidos los nombres de sus hijos y no van a ser nada comunes: "Yo algo normal no puedo hacer. No son nombres normales", pero para conocerlos hay que esperar unos meses ya que la cantante por el momento prefiere reservárselo.

La agitada vida de un cantante y un embarazo múltiple no son cosas fáciles de compaginar, pero Barei está aprendiendo a vivir con las dos cosas: "Al principio tuve que anular algunos conciertos porque me dijeron que los tres primeros meses corres más riesgo todavía con un embarazo gemelar, pero ahora he vuelto y toco el día del orgullo en Madrid".

Afortunadamente Barei tiene la incondicional ayuda de su pareja del que nos cuenta que está muy emocionado: "Creo que está más emocionado que yo. Está súper entregado, ha comprado un montón de libros, me lee por la noche, está súper preocupado".

Barei, además, nos revelaba el truco de belleza que ella, pese a no dedicar mucho tiempo al maquillaje, siempre lleva a cabo: "Me maquillo con prisas pero lo que sí hago es desmaquillarme muy bien por la noche. Es fundamental limpiar e hidratarse la piel", desvela la cantante.

