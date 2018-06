Lara Álvarez confiesa cómo es su hombre ideal

Tras más de tres meses fuera de casa disfrutando de su aventura en Supervivientes un año más, Lara Álvarez (30 años) ha vuelto a España y lo hace en su mejor momento y es que la presentadora vive al máximo sus éxitos profesionales pero también le encanta la tranquilidad en su vida personal. En esta ocasión fue la encargada de darle la bienvenida al verano de la mano del Parque Warner de Madrid y lo hizo con la sonrisa que le caracteriza y es que, como ella misma dijo, solo puede estar agradecida a todo lo que le está pasando.

Dejando el tema sentimental aparcado, Lara reconoció que está abierta al amor y que en un hombre tan solo busca un compañero de vida y es que, por el momento, su hermano Bosco se ha convertido en ese compañero de viaje perfecto con el que compartir las vacaciones. Totalmente implicada en el proyecto de su marca, Blue Palm, Lara comentó que está totalmente abierta a nuevos proyectos profesionales y es que es una mujer muy activa ala que le gusta afrontar nuevos retos en la vida.

¿Lara, cómo estás?

Muy bien, muy contenta, son meses intensos de trabajo, con muy buenos resultados en Supervivientes, unas audiencias estratosféricas y sin duda el mejor. La verdad es que súper agradecida por el respaldo de la audiencia, hemos trabajado muy duro allí y es una recompensa enorme para el equipo.

Lara, en el evento de presentación del Parque Warner. Gtres

¿Cuál ha sido la clave?

Creo, desde mi humilde opinión, la autenticidad de los concursantes, puedes compartir el comportamiento de los concursantes pero todos se han mostrado como son, en la ganadora se ha premiado la autenticidad, la transparencia tanto en lo bueno como en lo malo, la gente ha decidido soberanamente que gane así que me alegro muchísimo.

¿Has pasado algún mal momento?

Mucho, pero más que por las broncas, que al final es algo normal de la convivencia que nos pasa a todos y comemos y estamos en condiciones buenas, ellos que están en esas condiciones extremas de cansancio, de hambre, de lluvias, de tormentas, ha sido una edición muy dura en cuanto al tiempo. Más que por las broncas, por las recompensas, yo lo paso fatal. Cuando ganan unos y los otros se tienen que quedar a mirar en las circunstancias en las que están es matador.

Todas las ediciones acabas llorando, lo pasas fatal.

Sí, pero es imposible porque piensas que ya lo conoces, que la experiencia se va a repetir pero nunca es igual, cambian los concursantes, los compañeros, tus circunstancias allí, es una evolución permanente. Quieres volver a casa, sabes que esos tres meses marcan tu vida intensamente...

¿Te llevas muchos amigos?

Muchos. Yo siempre hablo de mi familia hondureña, como son tres meses y todos estamos bajo las mismas circunstancias, es un trabajo muy duro, Supervivientes funciona muy bien pero para sacar todo eso es un intenso trabajo de todo el equipo que hacemos piña. Es complicado y por ello también lloras y forjan amistades que no se pasan en la vida.

¿Volverás el año que viene?

Yo haré lo que diga mi cadena, yo soy seguidora de mi casa que es Mediaset y estoy disponible para lo que ellos quieran siempre.

¿Qué has hecho lo primero al llegar a Gijón?

Achuchar a mi perro. Llegué de noche y estaba súper dormido, no me dio mucho tiempo. Achuchar a mi perro y a mis padres que les he echado mucho de menos. Este año no pudo venir a recibirme porque le operaron de la pata pero está muy bien.

Lara con su perro Choco.

¿Crees que Sofía y Alejandro seguirán juntos?

No lo sé. Lo único que les deseo a los dos... no tengo relación con los concursantes pero lo que les deseo a los dos es amor, aunque sea juntos o separados, amor y felicidad en su vida.

¿Qué va a pasar a partir de ahora?

Pues la verdad es que estoy a disposición de Mediaset, acabo de aterrizar, déjame aterrizar un poco, acabo de llegar hace dos semanas y no he parado y un poco a la espera de lo que me digan.

Hoy se inaugura el verano, ¿Te vas de vacaciones?

Seguramente, sí, soy fiel a mi hermano y a los viajes que nos hacemos todos los veranos, seguramente sea un viaje de surf, los dos somos unos locos del surf y él me saca ventaja, tengo que reconocerlo.

Te quedan ganas de playa, sol.

Sí, aunque parezca mentira en Supervivientes la playa solo la toco para trabajar excepto un día libre que gracias al éxito de esta edición solo hemos tenido eso, un día y medio libre. Cuando yo estoy en la playa, estoy espectacular, con las extensiones, con el maquillaje... No me puedo meter en el agua y lo echo mucho de menos. Tengo mono de playa.

Eres una presentadora de éxito, se te da bien todo, ¿algún fallo tuyo?

Tengo infinitos. Soy súper impaciente, es algo que tengo que trabajar muchísimo, demasiado perfeccionista que hace que no disfrute de las cosas como debería, soy autoexigente a muerte, no hago nada de lo que no me sienta orgullosa. También te hace vivir con nivel de exigencia alto y es en lo que estoy trabajando ahora, disfrutar un poco más, vivir y relajarme.

¿Haces deporte?

Me gusta mucho el boxeo, intento entrenar físicamente musculación. En Honduras, como hace tanto calor, no podía hacer aeróbico y en casa sí que entrenaba que alguna he subido a Instagram y me gusta el deporte porque mentalmente me libera muchísimo, soy muy inquieta, pensando en cosas y el deporte hace que desconecte del todo.

También diseñas, ¿cómo va la marca?

L.A: Muy bien, Blue Palm, estoy súper contenta, estoy agradecida a cómo está reaccionando la gente, estamos trabajando en otoño-invierno, vamos a sacar una pequeña colección, los vestidos están funcionando increíble, se agotan súper rápido y tengo que agradecer muchísimo la respuesta de la gente.

¿Cuál es tu labor allí?

Pues toda. Tengo un equipo que lleva toda la logística pero de inicio a fin de cada prensa, la inspiración, los patrones no sé dibujarlos pero me estoy poniendo las pilas, tengo un equipo fantástico de chicas que están trabajando conmigo. Decidimos todo, botones, estampados, cómo lo vamos a hacer, las medidas* Estoy muy orgullosa de la evolución que estoy teniendo, yo estoy creciendo con la marca, yo no tenía ni idea del textil y me metí a aprender.

Lara y Jorge Javier han hecho un tándem perfecto.

¿Cómo te gustan los chicos?

Me gustan los chicos que son valientes. Atreverse a solucionar la vida y los problemas como un superviviente.

¿Ilusionada también en el amor?

Estoy muy contenta de estar en el parque Warner y siempre estáis en todo momento, cuando me voy y cuando vuelvo.

¿Has echado mucho de menos a la familia?

Mucho, pero tengo facetime, soy muy familiar pero al final son mis críticos, aprendo mucho con todo lo que me dicen.

Jorge ha sido muy exigente contigo en la isla.

Jorge me encanta, es muy cómplice y te lo hace todo muy fácil. Lo bueno de Jorge es que es igual dentro que fuera de la pantalla, es muy generoso y siempre te da todo el sitio del mundo, igual que Sandra, que también ha sido fantástico trabajar con ella, es el tercer año de aventura que compartimos, es muy empática, sufre muchísimo con los concursantes pero los dos son fantásticos compañeros y cada año trabajar con ellos es una fortuna.

[Más información: Edu Blanco, el empresario de las carreras que ha conquistado a Lara Álvarez]