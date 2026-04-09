Halle Bailey apuesta por moda ibicenca para ele streno de su nueva película: su vestido largo Oasis

Tras saltar a las pantallas de todo el mundo con su interpretación en el live action de Disney de La Sirenita en 2023, Halle Bailey (26 años) ha decidido dar un giro en el rumbo de su carrera.

Ahora, la actriz, originaria de Atlanta (Georgia), se adentra en la comedia romántica con You, Me & Tuscany, una historia perfecta para dar la bienvenida al verano que promete conquistar a los amantes del género y que llegará a los cines españoles el próximo 7 de agosto.



La película, en la que comparte protagonismo con el conocido actor de Los Bridgerton Regé-Jean Page (38), sigue a Anna, una joven que, tras abandonar su sueño de convertirse en chef, se embarca en una inesperada aventura en la Toscana.

Entre enredos, identidades fingidas y nuevos sentimientos, la protagonista descubrirá una versión de sí misma que podría cambiar su vida para siempre.

Con motivo de la proyección especial del filme, organizada por Universal Pictures en su Atlanta natal, Bailey volvió a acaparar todas las miradas con una elección de estilo impecable: un diseño de la firma ibicenca Charo Ruiz.

La actriz con un diseño de Charo Ruiz.

Para la ocasión, la actriz apostó por el vestido largo Oasis, una pieza que encapsula a la perfección la esencia relajada pero elegante de la marca y que eleva el espíritu mediterráneo a escenarios internacionales.



Su escote bardot drapeado enmarca los hombros con una fuerza escultural, mientras que el cuerpo ceñido en un tejido ligeramente transparente y cubierto de encajes perfila la silueta con gracia y sofisticación.

La falda amplia, fluida y con movimiento, aporta además el toque justo de dramatismo y convierte el look en una opción perfecta para una alfombra roja como esta, pero también para destacar en cualquier ocasión especial.

Con esta aparición, Bailey no solo reafirma su estatus como referente de estilo, sino que también vuelve a conectar con una figura clave en su trayectoria: Beyoncé.

La estrella global, quien descubrió a Halle cuando apenas tenía 12 años interpretando una versión de su canción Pretty Hurts en YouTube, ha sido una pieza fundamental en su desarrollo artístico, incorporándola a su sello discográfico y apoyando su crecimiento en la industria.

Vestido largo Oasis.

De Taylor Swift (36) a Naomi Campbell (55), pasando por Heidi Klum (52) o Alessandra Ambrosio (54), Charo Ruiz ha conquistado a algunas de las figuras más influyentes del panorama internacional, llevando el sello ibicenco a algunas de las alfombras rojas más relevantes del mundo.





