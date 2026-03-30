Rocío Osorno firma un traje de chaqueta vibrante para ser una invitada estilizada y elegante

Rocío Osorno, con un traje de chaqueta de su firma de moda. Rocío Osorno.

Rocío Osorno (38 años) ha vuelto a utilizar sus redes sociales como escaparate perfecto de sus propios diseños. En sus últimas publicaciones, la influencer sevillana ha posado con el traje Carola, un conjunto de dos piezas de su firma que confirma su apuesta por las siluetas fluidas y los estampados de impacto.

El look, construido a base de tonos cálidos y brochazos multicolor, se perfila como una de las propuestas más llamativas para invitadas de primavera y verano.

El traje está compuesto por una chaqueta de corte recto con hombreras muy marcadas y solapas de gasa que pueden colocarse de múltiples maneras, desde caer suavemente sobre el escote hasta recogerse como una especie de bufanda incorporada.

La pieza está confeccionada en crepe ligero, mientras que las solapas, también en gasa, añaden movimiento y un punto etéreo al conjunto.

El pantalón, de corte maxi y totalmente coordinado con la chaqueta, está realizado en gasa crepe y rematado con cinturilla de crepe, lo que define la silueta sin restar comodidad.

Uno de los detalles técnicos más cuidados es el forro del pantalón: una capa interior de tejido de aspecto sedoso que recorre toda la prenda y evita transparencias, a la vez que aporta ligereza y buen caer.

Con un largo de 115 centímetros, el diseño está pensado para lucirse con tacón, rozando el suelo y alargando la figura, tal y como se aprecia en las imágenes de Rocío, que mide 1,73 metros y luce una talla 36. En su caso, el estilismo se remata con maxi pendientes dorados y un bolso de mano en tono mostaza, subrayando la paleta cálida del estampado.

Precisamente ese estampado es uno de los puntos fuertes del traje Carola: un motivo multicolor construido a base de pinceladas que recuerdan a pequeños plumajes, en los que se intercalan de forma sutil las siglas del logotipo de la firma.

Los rojos, naranjas y rosas dominan la composición, creando un efecto visual muy rico que funciona igual de bien en interior que bajo la luz natural. El resultado es un conjunto que se mueve entre lo bohemio y lo sofisticado, ideal tanto para bodas de tarde como para eventos de etiqueta relajada.

Rocío Osorno, con un traje de chaqueta de su firma de moda. Rocío Osorno.

En la web de la marca, el traje Carola se vende como un diseño en el que la elección de talla debe hacerse con especial atención a la cintura y la cadera, ya que el pantalón no es elástico.

Desde la firma recomiendan comprobar la guía de medidas y, en caso de duda, consultar antes de comprar para asegurar el ajuste correcto.

Con un precio de 280 euros, el conjunto se sitúa en la franja de los caprichos de invitada que pueden reutilizarse por separado: la chaqueta sobre un vaquero blanco o el pantalón combinado con un top liso permiten alargar la vida del diseño más allá de una sola boda.