La camiseta marinera se tiñe de fucsia: la prenda ‘low cost’ y de estilo 'Barbicore' que Amelia Bono combina con vaqueros

Amelia Bono (45 años) domina como pocas el arte de fichar básicos con truco en las firmas low cost. En uno de sus últimos stories, la empresaria aparece animando un partido de fútbol con una camiseta de rayas rosas que no ha pasado desapercibida.

Se trata de la camiseta de rayas color block de Pull&Bear, un diseño de manga larga, cuello redondo y silueta oversize que cuesta 19,99 euros y que encaja de lleno en la tendencia del confort vistoso: prendas cómodas, pero en tonos capaces de levantar cualquier look.

La clave de esta pieza es, sin duda, el color. La prenda combina dos tonos de rosa -uno frambuesa y otro fucsia intenso- dispuestos en franjas horizontales que actualizan el clásico estampado marinero.

Amelia Bono, en sus redes sociales. @ameliabono

Un básico todoterreno

El patrón es amplio, con hombro caído y cuerpo holgado, pensado para llevarse por fuera del pantalón o ligeramente remetido, como proponen desde la propia marca.

La manga larga recta y el cuello redondo limpio refuerzan su vocación de básico todoterreno, fácil de superponer bajo un abrigo ahora y de llevar solo cuando suben las temperaturas.

Sobre el algodón, el rayado en color block aporta esa nota juvenil que explica su presencia tanto en armarios teen como en los de prescriptoras de estilo como Amelia.

En su look de fin de semana, Bono combina la camiseta con pantalones vaqueros, gafas de sol negras y un collar de eslabones dorados, demostrando cómo una prenda aparentemente sencilla puede ganar puntos de estilo con dos accesorios bien elegidos.

El contraste entre el dorado del collar y el fucsia de la camiseta aporta un punto de sofisticación, mientras que la silueta amplia refuerza esa estética desenfadada que ella suele explotar cuando se trata de planes con niños y deporte de fondo.

Es, en definitiva, un manual abreviado de cómo llevar el athleisure al terreno del estilo urbano sin recurrir al chándal completo.

Camiseta de rayas, de Pull&Bear. Pull&Bear.

El regreso de las rayas

Desde el punto de vista de tendencias, la camiseta de Pull&Bear suma varios aciertos: el regreso de las rayas como motivo protagonista, el auge de los rosas saturados -impulsados por el fenómeno Barbiecore, pero ya consolidados como color de transición entre invierno y verano- y la omnipresencia del corte oversize, que sigue marcando la pauta en sudaderas, camisetas y jerséis.

A ello se suma el factor precio: por menos de 20 euros, la prenda permite actualizar vaqueros de siempre, pantalones de punto o incluso faldas satinadas, jugando al contraste entre lo casual y lo sofisticado.

Que Amelia Bono la haya llevado a un contexto tan cotidiano como un partido de uno de sus hijos no hace sino reforzar su vocación de 'uniforme' realista: cómodo, favorecedor y apto para una vida súper activa.